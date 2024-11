Burkina : l’art contemporain à ciel ouvert lors de la 5e édition du WEKRE

Ouagadougou vibre au rythme du WEKRE, marché international d’art contemporain en plein air. L’événement, dont le nom signifie "éclosion" en langue mooré, rassemble cette année une cinquantaine d’artistes venus du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Togo et de la Côte d’Ivoire.

Pour sa première exposition internationale, l’artiste nigérienne Ide Laila Halidou présente une série de trois œuvres intitulée Anomalie. Elle espère voir une initiative similaire émerger dans son pays : « On aimerait bien avoir un espace comme ça pour le Niger. Mais on pense que c’est en voie. On a des centres culturels et une galerie Taewedo. »

Avec pour thème I Have a Dream, le WEKRE se veut une plateforme de visibilité et d’engagement. « Ça encourage les jeunes à pouvoir se montrer au public et ça permet au citoyen lambda d’aller au contact de l’art », témoigne Anne Marie Akplogan, artiste béninoise qui vit ici sa deuxième exposition à ciel ouvert.

Le concept séduit également les visiteurs. Pour Paul Nikiéma, il faut aller plus loin : « Il faut exporter ces marchés dans nos communautés, dans les communes et villages, pour motiver les enfants et les jeunes à s’y intéresser. »

L’objectif des organisateurs est clair : rapprocher l’art des Burkinabè. « Nous avons voulu démocratiser l’art, le rendre accessible à tout le monde », explique Aboubacar Sanga, promoteur du WEKRE. Selon lui, l’idée est de « travailler à l’éducation à l’art et à la consommation des œuvres » dans des lieux moins intimidants que les galeries traditionnelles.

Depuis 2020, le collectif WEKRE multiplie les initiatives pour sensibiliser les autorités et le public burkinabè au rôle des arts plastiques dans la cohésion sociale et le développement économique. Une ambition qui résonne au-delà des frontières du Burkina Faso.