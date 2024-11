Tensions entre le Niger et l'UE autour de l’aide humanitaire

L’Union européenne a décidé de rappeler son ambassadeur à Niamey après des critiques émises par la junte nigérienne sur la gestion de l’aide humanitaire.

Les autorités de transition accusent l’Europe d’avoir redistribué, sans consultation ni transparence, un fonds de 1,3 million d’euros destiné aux victimes des inondations de 2024. Cette aide aurait été allouée directement à des organisations non gouvernementales internationales.

Les fortes précipitations enregistrées cette année au Niger, avec jusqu’à 200 % d’excédent de pluies, ont provoqué des dégâts majeurs, notamment à Agadez, site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Alors que Bruxelles affirme vouloir maintenir son soutien, la junte a ordonné un audit pour examiner l’utilisation de ces fonds.

Depuis le coup d’État de juillet 2023, les relations entre le Niger et l’Union européenne se sont tendues. Bruxelles défend une aide « neutre et impartiale », mise en œuvre par des agences internationales, et juge inacceptable toute tentative d’instrumentalisation politique de ces ressources.