ONU : l'année 2024 la plus meurtrière pour l'aide humanitaire

Selon les Nations unies, l'année 2024 a été celle au cours de laquelle le plus grand nombre de travailleurs humanitaires, d'agents de santé, de livreurs et d'autres humanitaires ont été tués.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les conflits au Moyen-Orient sont la cause principale des 281 décès d'humanitaires survenus dans le monde cette année.

"Avant même la fin de l'année, 2024 est devenue l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour le personnel humanitaire dans le monde", a déclaré Jens Laerke, porte-parole de l'OCHA. Il a déclaré aux journalistes à Genève que ce chiffre dépassait le précédent record de 280 décès pour l'ensemble de l'année dernière.

Les humanitaires "travaillent avec courage et abnégation dans des endroits comme Gaza, le Soudan, le Liban, l'Ukraine, etc. Ils incarnent ce que l'humanité a de meilleur à offrir, et ils sont tués en retour en nombre record", a-t-il déclaré.

"Ces chiffres vont faire l'effet d'une onde de choc au sein de la communauté humanitaire, en particulier sur les premières lignes de la réponse", a-t-il ajouté.

Les Nations unies ont indiqué que ces chiffres provenaient de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires (Aid Worker Security Database), un projet financé par les États-Unis et géré par un groupe basé en Grande-Bretagne, Humanitarian Outcomes.

Au total, 268 des humanitaires tués, y compris des employés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, étaient des employés nationaux, tandis que 13 étaient des employés internationaux.

Selon la base de données de vendredi, quelque 230 travailleurs humanitaires ont été tués dans les zones palestiniennes occupées. Il n'est pas précisé s'il s'agit de Gaza ou de la Cisjordanie.

Jens Laerke a déclaré que les menaces pesant sur les travailleurs humanitaires "s'étendent au-delà de Gaza, avec des niveaux élevés de violence, d'enlèvements, de blessures, de harcèlement et de détention arbitraire" signalés en Afghanistan, au Congo, au Soudan du Sud, en Ukraine, au Yémen et dans d'autres pays.

L'OCHA a déclaré qu'un total de 333 travailleurs humanitaires avaient été tués depuis le dernier conflit entre Israël et le Hamas, lorsque les militants ont pris d'assaut le sud d'Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et enlevant 250 autres.

Jeudi, les autorités sanitaires locales ont déclaré que le bilan de la guerre de 13 mois dans la bande de Gaza dépassait les 44 000 morts. Le ministère de la Santé de Gaza ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son décompte, mais il a déclaré que plus de la moitié des victimes étaient des femmes et des enfants. L'armée israélienne affirme avoir tué plus de 17 000 militants, sans fournir de preuves.