Guerre Israël-Hamas : Orbán dénonce le mandat d'arrêt contre Netanyahu

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a dénoncé vendredi l'émission par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La CPI, le plus haut tribunal du monde chargé de juger les crimes de guerre et dont le siège est à La Haye, a délivré jeudi un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahu, de son ancien ministre de la défense et du chef militaire du Hamas, les accusant de crimes contre l'humanité dans le cadre de la guerre de 13 mois menée dans la bande de Gaza.

« La Cour pénale internationale a pris une décision scandaleusement impudente, voire cynique, en intervenant dans un conflit en cours sous des apparences juridiques, mais en réalité à des fins politiques, car le conflit au Moyen-Orient n'a pas pris fin. En soi, c'est une erreur. Il en résulte un discrédit presque total du droit international et, en outre, il peut même entraîner une escalade du conflit. Il n'y a donc pas d'autre choix que de s'opposer à cette décision », a déclaré Viktor Orbán, Premier ministre hongrois .

Dans des commentaires adressés à la chaîne publique hongroise, M. Orbán a déclaré qu'il défierait cette décision en invitant le dirigeant israélien en Hongrie.

« Aujourd'hui, j'invite le Premier ministre israélien, M. (Benjamin) Netanyahou, à se rendre en Hongrie. Et dans cette invitation, je lui assurerai que s'il vient, le verdict de la Cour pénale internationale n'aura aucun effet en Hongrie, et que nous n'en suivrons pas les dispositions. Nous nous concentrons uniquement sur la qualité et l'état des relations israélo-hongroises », a expliqué Viktor Orbán, Premier ministre hongrois.

Les mandats indiquent qu'il y a des raisons de croire que M. Netanyahu et son ancien ministre de la défense, Yoav Gallant, ont utilisé « la famine comme méthode de guerre » en restreignant l'aide humanitaire et en ciblant intentionnellement des civils dans le cadre de la campagne israélienne contre le Hamas à Gaza - des accusations que les autorités israéliennes nient.