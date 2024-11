Plus de 43 000 participants à la 24e édition de la course d'Addis-Abeba

Plus de 43 000 participants ont pris part à la 24e édition de la course internationale annuelle sur route de 10 km, qui s'est déroulée dans les rues d'Addis-Abeba dimanche dernier, dépassant de près de 5 000 coureurs le total de l'année dernière.

De nombreuses légendes de la course de fond, dont le fondateur de l'événement, Haile Gebrselassie, étaient présentes pour assister à la compétition : après cela, notre priorité n'est pas le nombre, mais les athlètes d'élite. Nous devons inviter de grands noms du monde entier, c'est notre objectif. Parallèlement, nous nous assurons de maintenir le nombre, l'ambiance et la qualité de la course, car c'est vraiment ce qui importe le plus.

Pour sa première visite en Éthiopie, Ruth Chepngetich, nouvelle détentrice du record du monde du marathon du Kenya, Tamirat Tola, champion olympique en titre du marathon, Meseret Defar, double championne olympique, ainsi que les anciens champions du monde Gebremariam Gebregziabiher (Éthiopie) et Moses Tanui (Kenya) étaient également présents.

C'est agréable de voir des athlètes. Vous savez, je suis toujours une compétitrice, donc je ne prête pas attention à la foule derrière moi, mais aujourd'hui, j'ai pu en faire l'expérience. C'était une course extraordinaire... un public incroyable, des athlètes exceptionnels.

Binyam Mehari, déjà vainqueur de l'édition précédente, a récidivé cette année en s'imposant après une lutte acharnée sur les 400 derniers mètres contre Addisu Negash, avec un temps de 28 minutes et 25 secondes.

Chez les femmes, Asayech Aychew, médaillée d'argent aux Championnats du monde de cross-country junior pour l'Éthiopie, a confirmé son statut de favorite en remportant la course avec un temps de 32 minutes et 13 secondes.