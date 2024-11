Libye : la CPI invite le Conseil de sécurité à faire arrêter 6 miliciens

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a lancé un appel mardi à la Libye et à d'autres nations pour qu'elles contribuent à l'arrestation de six hommes soupçonnés d'appartenir à une milice notoire, accusée de multiples meurtres et d'autres crimes graves.

Ces exactions auraient eu lieu dans la ville de Tarhuna dans l'ouest de la Libye, où des charniers ont été découverts en 2020. Grâce aux efforts de suivi menés par mon bureau et à notre collaboration avec le bureau du procureur général, nous avons identifié plusieurs individus visés par des mandats d'arrêt. Nous savons où ils se trouvent. Nous connaissons leur emplacement. Ce qu’il nous faut maintenant, comme l’ont exigé les victimes, c’est votre soutien pour garantir l’exécution des ordonnances judiciaires émanant de la Cour pénale internationale, en particulier celles de la Chambre préliminaire a expliqué Karim Khan, devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Début octobre, la Cour pénale internationale (CPI) a levé les scellés sur les mandats d'arrêt émis contre six hommes, qui étaient soit des membres influents de la milice Al Kaniyat, soit associés à celle-ci. Cette milice avait contrôlé la ville de Tarhuna depuis au moins 2015 jusqu'en juin 2020. Le représentant de la Libye auprès de l'ONU a salué l'initiative du procureur de la CPI.

Les charniers découverts à Tarhuna ont été mis au jour après le retrait de la milice Al Kaniyat, à la suite de l'échec de la campagne de 14 mois menée par le maréchal Khalifa Haftar. Cette offensive visait à prendre le contrôle de Tripoli, face à une coalition de milices alliées à l'ancien gouvernement libyen reconnu par l'ONU.