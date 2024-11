Turquie : du personnel médical jugé pour la mort de plusieurs bébés

En Turquie, 47 personnes sont jugées pour avoir causé la mort de 10 nourrissons dans le cadre d'un système présumé de fraude à la sécurité sociale. Parmi les accusés, se trouvent des médecins, des infirmières et un ambulancier.

Les prévenus sont accusés d'avoir transféré des bébés dans les unités néonatales de 19 hôpitaux privés où ils auraient été gardés pour des traitements prolongés et parfois inutiles.

Au moins dix nouveau-nés seraient décédés l'année dernière à la suite de négligences ou de mauvaises pratiques dans des établissements qui n'étaient pas préparés à les traiter.

Les procureurs du procès, qui s'est ouvert lundi à Istanbul, affirment que les accusés ont également falsifié des rapports pour faire paraître l'état des bébés plus grave, dans le but d'obtenir des paiements de la part de l'institution de sécurité sociale.

Les principaux accusés ont nié tout acte répréhensible, insistant sur le fait qu'ils ont pris les meilleures décisions possibles et qu'ils doivent être punis pour des résultats inévitables et non désirés.

L'affaire, qui a éclaté le mois dernier, a suscité l'indignation du public et des appels à une plus grande surveillance du système de soins de santé.

Les autorités ont depuis révoqué les licences et fermé neuf des 19 hôpitaux impliqués dans le scandale.

Le Dr Firat Sari, le principal accusé qui dirigeait les unités de soins intensifs néonatals de plusieurs hôpitaux privés d'Istanbul, risque une peine pouvant aller jusqu'à 583 ans de prison.

Il est accusé d'avoir créé une organisation dans le but de commettre un crime, d'avoir fraudé des institutions publiques, d'avoir falsifié des documents officiels et d'avoir commis un homicide par négligence.

Lors de son interrogatoire par les procureurs, M. Sari a nié les accusations selon lesquelles les bébés ne recevaient pas les soins appropriés, les unités néonatales manquaient de personnel ou ses employés n'étaient pas suffisamment qualifiés, selon l'acte d'accusation de 1 400 pages.

Il a déclaré aux procureurs : « Tout est conforme aux procédures : « Tout est conforme aux procédures ».

L'affaire a suscité des appels à la démission du ministre de la Santé, Kemal Memisoglu, qui était directeur de la santé de la province d'Istanbul à l'époque où certains des décès sont survenus.

Ozgur Ozel, le chef du principal parti d'opposition, a demandé que tous les hôpitaux concernés soient saisis par l'État et nationalisés.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que les responsables de ces décès seraient sévèrement punis, mais il a mis en garde contre l'idée de rejeter toute la responsabilité sur le système de santé du pays.

« Nous ne permettrons pas que notre système de santé soit malmené à cause de quelques pommes pourries », a déclaré M. Erdogan.

Plus de 350 familles ont demandé aux procureurs ou à d'autres institutions de l'État d'ouvrir une enquête sur les décès de leurs proches.