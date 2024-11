L'Afrique à un carrefour énergétique : entre opportunités et défis à la COP29

À l'occasion de la COP29 à Bakou, l'Afrique fait face à un tournant majeur dans sa transition énergétique. Avec plus de 600 millions de personnes sans accès à l'électricité et un milliard sans cuisine propre, le continent possède cependant des atouts considérables.

En effet, l'Afrique regorge de minéraux essentiels à la transition énergétique mondiale, ainsi que d'immenses ressources renouvelables, notamment solaires et éoliennes. Pourtant, elle continue d’exporter ces ressources à bas prix, sans en tirer les bénéfices économiques qu’elles pourraient lui offrir.

Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, met en lumière cette réalité : « 600 millions d'Africains sont privés d'électricité et un milliard n'ont pas de cuisine propre. Pourtant, ce continent est incroyablement bien pourvu en énergies renouvelables. Mais nous exportons nos minerais à bas prix et importons des produits finis, ce qui alourdit l'inflation en Afrique. Pour lutter contre le changement climatique, il faut aussi transformer économiquement le continent. »

L'Afrique détient un potentiel unique pour devenir un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Avec ses minéraux stratégiques et des ressources énergétiques abondantes, elle pourrait non seulement répondre à ses besoins internes mais aussi contribuer à la décarbonation globale. Mais pour cela, l'unité du continent et une meilleure gestion de ses ressources sont essentielles. « Le continent africain doit s’unir et saisir son avantage stratégique », a ajouté Mohamed Adow, appelant à une prise en main des ressources pour un développement durable et un rôle majeur dans la transition énergétique.

L'Afrique est à un carrefour stratégique : elle dispose des moyens pour transformer ses défis en opportunités. Toutefois, cela passe par une coopération renforcée et un soutien international, notamment en matière de financements climatiques et de valorisation des ressources locales. L'Afrique a tout à gagner en devenant un leader dans la production d’énergie verte et en contribuant activement à la lutte contre le changement climatique.