COP29 : manifestation en faveur d'un financement juste de la lutte

Une cinquantaine de personnes ont manifesté en faveur d'un financement solide de la lutte contre le changement climatique lors de l'entrée des participants à la COP29 ce matin en Azerbaïdjan.

Les manifestants ont demandé que les pays riches, qui sont responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre contribuant au réchauffement de la planète, paient leur juste part dans les négociations sur le financement du climat qui se déroulent cette année lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat.

« Ce sont les pays du Sud qui paient pour les inondations. C'est le Sud global. Ils paient pour les sécheresses. Ce sont les pays du Sud qui paient pour l'élévation du niveau des mers. Ils essaient également de payer pour s'adapter aux impacts futurs. Et en plus de cela, ils sont censés payer pour atténuer les effets, pour essayer d'adopter des énergies et des technologies vertes et de réduire les émissions, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils croulent sous les dettes. », a indiqué Teresa Anderson, ActionAid International .

La représentante d'ActionAid International a ajouté que le fait de soutenir les pays du Sud avec davantage de prêts et de dettes n'était pas une solution : « Il est très important que les pays riches cessent d'essayer de soutenir les pays du Sud en leur accordant encore plus de prêts ou d'investissements privés et en prétendant qu'il s'agit d'une forme de financement de la lutte contre le changement climatique. C'est de la foutaise. Les pays du Sud croulent déjà sous les dettes en raison de la crise climatique. Leur accorder encore plus de prêts va rendre impossible toute action et est profondément injuste. », a-t-elle déclaré.

Des experts dénoncent le colonialisme climatique pour qualifier les entreprises et gouvernements du Nord qui ont exporté leur emprise climatique en installant leurs usines dans les pays du Sud au fil des années. En exploitant des ressources de ces pays, ils ont contribué notamment à la déforestation et au développement d'une agriculture non durable.