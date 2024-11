No Comment : funérailles collectives au Liban

Le ministère de la Santé du Liban fait état de plus de 3 000 morts et de 14 000 blessés en raison du conflit entre Israël et le Hezbollah, avec 1,2 million de personnes déplacées. Le ministère note également que plus de 100 professionnels de la santé sont morts et que de nombreux hôpitaux et centres de santé ont été endommagés dans les violences en cours.