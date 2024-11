No Comment : Tyrannosaure Rex, un mannequin pas comme les autres

En portant ce pull coloré, le Tyrannosaure Rex, un dinosaure animatronique grandeur nature, est le mannequin vedette de l'évènement. Sur le design du pull, on retrouve Fern, le Diplodocus, emblème de la dernière exposition du musée, ainsi qu'un hommage au bâtiment de South Kensington, décoré d'arbres de Noël et de chapeaux de Père Noël. La collection festive s'étend aux écharpes, aux chapeaux et aux chaussettes, offrant des produits du musée sur le thème des fêtes.