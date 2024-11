Mpox : l'épidémie en forte hausse chez les enfants en RDC et au Burundi

Depuis la déclaration de l'état d'urgence, les cas de la nouvelle souche du virus Mpox ont plus que doublé chez les enfants en RD Congo et au Burundi.

Potentiellement mortelle, la souche du clade 1b est particulièrement agressive et se propage rapidement selon l'Organisation non-gouvernementale Save The Children. Elle a touché les enfants de ces deux pays de manière disproportionnée et ces derniers sont à présent confrontés à de graves risques sanitaires en raison de la faim, des déplacements de population et de l'insuffisance des soins de santé.

Au 3 novembre, les cas chez les enfants en RDC avaient augmenté de plus de 130 %, passant d'environ 11 300 cas suspects à 25 600, tandis qu'au Burundi, le nombre de cas de variole chez les enfants est passé de 89 à environ 1 100 depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie comme étant une urgence de santé publique de portée internationale le 14 août.

Le risque global pour la population de la RDC et du Burundi reste extrêmement élevé, en particulier pour les enfants, qui sont près de quatre fois plus susceptibles de mourir de la nouvelle souche de la variole que les adultes.

Les enfants mal nourris vivant dans des zones où l'assainissement est insuffisant et où les soins de santé sont limités, sans accès aux tests et aux vaccins, courent un risque encore plus grand de contracter le virus et d'y succomber.