Le plus vieux footballeur du monde, Kazuyoshi Miura, entame sa 40e saison

Kazuyoshi Miura, connu sous le surnom de "King Kazu", continue de repousser les limites de l'âge dans le football. À 58 ans, il prépare activement sa 40e saison professionnelle, toujours sous les couleurs de l'Atlético Suzuka, un club de quatrième division japonaise.

Miura est reconnu comme le plus vieux joueur de football professionnel encore en activité. Depuis ses débuts en 1986 au Brésil avec le Santos FC, le joueur a traversé les frontières et les décennies, laissant une empreinte unique sur le football mondial. "Je veux continuer jusqu'à 60 ans", a-t-il confié récemment, insistant sur l'importance de la discipline et de l'amour du jeu pour durer.

Avec l'équipe nationale japonaise, Miura a marqué 55 buts en 89 sélections. Il a été une figure emblématique des années 1990, contribuant notamment à la popularité de la J-League lors de sa première saison en 1993.

Son parcours est un modèle pour les jeunes joueurs. Il a évolué dans plusieurs championnats à travers le monde, notamment en Italie avec le Genoa CFC, en Croatie, au Portugal et en Australie.