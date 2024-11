Les émissions de gaz à effet de serre des jets privés en forte hausse

Selon une nouvelle étude de l’Université Linnaeus en Suède, les émissions de gaz à effet de serre issues des jets privés ont augmenté de 46 % entre 2019 et 2023. Utilisés majoritairement pour des vols de loisirs, ces avions sont souvent le choix des ultra-riches. L'étude démontre qu'en seulement deux heures de vol, un jet privé émet autant qu'une personne moyenne en une année entière.

Si ces vols ne représentent que 1,8 % de la pollution totale de l’aviation, leur impact environnemental et social est jugé disproportionné. « Ce petit groupe impose un coût environnemental élevé, dont le poids est supporté par les populations les plus vulnérables », souligne Stefan Gossling, chercheur en transport et principal auteur de l’étude.

Face à cet impact, de nombreux défenseurs de l’environnement appellent à des mesures plus strictes, telles qu'une limitation de l'usage des jets privés ou des taxes adaptées, pour atténuer l’injustice climatique que représentent ces vols.