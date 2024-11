Amazonie : la déforestation en recul de près de 31%

La déforestation en Amazonie brésilienne a chuté de 30,6 % par rapport à l'année dernière, ont annoncé mercredi les autorités.

Ce recul marque le niveau de destruction le plus faible enregistré depuis neuf ans. De plus, la déforestation dans la vaste savane du Cerrado a diminué de 25,7 %, marquant la première baisse en cinq ans. Cette réduction de la déforestation dans des régions essentielles comme le Cerrado et l'Amazonie montre une compréhension profonde que nous menons plus qu'une politique gouvernementale; il s'agit d'une véritable politique nationale. Au-delà de cela, c'est une politique d'État qui reflète notre engagement envers nous-mêmes et envers le monde, s'est félicitée Marina Silva, ministre brésilienne de l'environnement

Le système brésilien de surveillance de la déforestation suit la période du 1er août au 30 juillet. Cependant, le rapport publié mercredi ne reflète pas les récentes destructions causées par une sécheresse historique, qui a alimenté une recrudescence des incendies. Ceux-ci ont ravagé une énorme superficie, preuve que l'ampleur des défis qui persiste malgré les progrès dans la réduction de la déforestation.

Le changement climatique est déjà une réalité pressante dans des régions comme le Brésil, l'Espagne, les Émirats arabes unis, ainsi qu'en Afrique, confrontée à des périodes de gel, et dans l'Union européenne, marquée par des vagues de chaleur étouffantes. Dans ce contexte, la réduction de la déforestation représente une lueur d'espoir. Nous pouvons lutter contre le changement climatique a-t-elle ajouté.

Les autorités précisent que l'impact total sera évalué dans les mois à venir grâce à la surveillance continue par satellite. L'Amazonie, qui s'étend sur une superficie deux fois plus grande que celle de l'Inde, abrite la plus vaste forêt tropicale au monde, dont environ les deux tiers se situent au Brésil.