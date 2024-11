USA : la victoire de Trump symbolique d'un basculement vers la droite

Selon Bernard Fraga, professeur à l'université d'Emory, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine a entraîné un basculement du pays vers des positions plus marquées à droite.

Il souligne que ces idéologies, longtemps présentes mais souvent marginalisées dans le paysage politique américain, sont désormais partagées par une large variété de groupes.

Nous avons observé un basculement uniforme de tous les groupes en faveur de Trump. Bien que beaucoup de discussions ont porté sur des groupes spécifiques, comme les hommes afro-américains qui pourraient avoir eu des réserves vis-à-vis de Harris pour diverses raisons, la campagne de Harris a particulièrement concentré ses efforts sur cet électorat, ce changement de dynamique s'étend bien au-delà. À l'exception peut-être des hommes latinos, nous avons constaté une tendance similaire au sein de divers groupes.

Donald Trump a promis de taxer une grande majorité des produits importés aux États-Unis pour financer sa politique de baisse des impôts pour les entreprises et les particuliers. Selon l'analyse de ce professeur, cette promesse a joué un rôle clé dans sa victoire en séduisant une partie de l'électorat.

La décision de Kamala Harris de prendre un peu de distance par rapport au bilan de Biden semble avoir renforcé l'idée que cette élection était un référendum sur le président actuel, Joe Biden. Beaucoup d'électeurs, insatisfaits de ses actions et de la situation actuelle, ont exprimé leur préférence pour un retour en arrière, estimant que leur situation était meilleure il y a quatre ans sous Trump.

Alors que le Sénat a basculé du côté républicain et que la course à la Chambre des représentants reste serrée, une victoire du parti de Donald Trump lui offrirait une situation politique plus favorable, lui donnant les coudées franches pour mettre en œuvre son programme.