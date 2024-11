Mpox : l'OMS lance une stratégie globale de vaccination en Afrique

Dans un effort de lutte contre la flambée de mpox en Afrique, un mécanisme d'accès et d'allocation a permis de distribuer 899 000 doses de vaccins à neuf pays particulièrement touchés : la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC), le Kenya, le Libéria, le Nigeria, le Rwanda, l’Afrique du Sud et l’Ouganda. La RDC, épicentre de l’épidémie avec 80 % des cas confirmés en Afrique, recevra la majorité des doses. Les vaccins sont fournis par le Canada, l’Union européenne, les États-Unis et Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins .

Cette campagne de vaccination est une composante essentielle de la réponse globale, qui inclut aussi le dépistage, les soins cliniques et la prévention. Le plan de vaccination se déploiera en plusieurs phases : d'abord pour stopper les épidémies en ciblant les populations à risque élevé, puis pour protéger davantage de personnes à mesure que des doses supplémentaires seront disponibles, et enfin, bâtir une immunité de population contre les futures épidémies.

La première phase vise à vacciner 1,4 million de personnes d’ici fin 2024, en priorité les contacts proches des cas confirmés et les personnels de santé.

La gestion stratégique des vaccins, l’optimisation de leur impact et le soutien à la distribution sont cruciaux pour endiguer cette crise sanitaire.