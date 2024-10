Mpox : plus de 1 000 décès signalés en Afrique

Les cas de mpox se multiplient en Afrique, notamment en raison d'une nouvelle souche du virus, plus mortelle et plus transmissible, qui se propage en République démocratique du Congo (RDC).

Jean Kaseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) a rapporté que 50 nouveaux décès ont été enregistrés au cours de la semaine écoulée, portant le total à 1 100 morts. Cette épidémie touche actuellement 18 des 55 pays africains.

« Nous continuons à lutter contre cette épidémie », a déclaré M. Kaseya, insistant sur l'urgence d'agir rapidement pour éviter que le mpox ne se propage davantage à d'autres pays africains. Il a également exhorté les partenaires internationaux à concrétiser leurs promesses de soutien financier.

Le plan d’action de six mois élaboré par Africa CDC et l’Organisation mondiale de la santé, évalué à 600 millions de dollars, consacre 55 % de ce budget à la lutte contre le mpox dans 14 pays déjà touchés.

La Zambie et le Zimbabwe ont récemment signalé leurs premiers cas, tandis que le Kenya a enregistré son premier décès lié à la maladie.