Présidentielle aux USA : Donald Trump en passe de l'emporter

Donald Trump est sur le point de remporter la présidence après avoir gagné la Pennsylvanie, ce qui le plaçait à trois votes électoraux de battre Kamala Harris pour assurer son retour à la Maison Blanche.

Donald Trump dispose de 267 des 270 grands électeurs nécessaires pour remporter le Bureau ovale. Une victoire en Alaska ou dans l'un des autres États clés (l'Arizona, le Michigan, le Wisconsin ou le Nevada) renverrait l'ancien président républicain à la Maison Blanche.

Donald Trump est en tête dans le Michigan et le Wisconsin, où ses deux voies les plus claires vers la victoire reposent sur le fait que Kamala Harris ne remporte pas suffisamment de voix dans les comtés de Wayne et de Milwaukee. L'Associated Press attend les prochaines mises à jour en provenance de ces deux États pour déterminer si la vice-présidente a la possibilité de dépasser Donald Trump dans l'un ou l'autre de ces États.

La Pennsylvanie, qui faisait partie de l'ancien bastion démocrate connu sous le nom de "mur bleu" avec le Michigan et le Wisconsin, a été remportée par Donald Trump lorsqu'il a été élu à la Maison Blanche en 2016, avant de revenir aux démocrates en 2020. M. Trump a également fait basculer la Géorgie, qui avait voté pour les démocrates il y a quatre ans, et a conservé l'État contesté de Caroline du Nord.

Les gains de Donald Trump ont fortement réduit le chemin de Kamala Harris vers la victoire.

Mercredi matin, s'adressant à ses partisans depuis la soirée de veille de sa campagne en Floride, M. Trump a déclaré : "Je me battrai pour vous, pour votre famille et votre avenir, chaque citoyen".

Donald Trump a ajouté qu'il allait rendre les gens "très heureux" et "très fiers" de leur vote. "Nous avons un pays qui a besoin d'aide, et il en a grandement besoin", a déclaré M. Trump. "Nous allons réparer nos frontières. Nous allons réparer tout ce qui concerne notre pays".

Donald Trump serait le premier ancien président à revenir au pouvoir depuis que Grover Cleveland a regagné la Maison-Blanche lors des élections de 1892. Il serait également la première personne condamnée pour crime à être élue président, et, à 78 ans, la personne la plus âgée à avoir été élue à ce poste. Son candidat à la vice-présidence, JD Vance, sénateur de l'Ohio âgé de 40 ans, deviendra le membre le plus haut placé de la génération du millénaire au sein du gouvernement américain.