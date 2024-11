Présidentielle aux USA : des dirigeants africains félicitent Donald Trump

De l'Afrique du Sud à l'Éthiopie, en passant par la Somalie, plusieurs dirigeants africains ont adressé leurs félicitations à Donald Trump pour son succès à l'élection présidentielle américaine. Ces messages illustrent la volonté de nombreux leaders du continent d'entretenir des relations diplomatiques solides avec les États-Unis.

Parmi les premiers à réagir, le Président de la Guinée-Bissau a exprimé son espoir de voir les liens entre les deux pays se renforcer. Il a salué cette victoire en évoquant des perspectives de coopération accrue et de dialogue constructif.

De son côté, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a souligné l’importance d’une collaboration économique renforcée. Dans un message adressé à Trump, il a proposé que les deux nations travaillent main dans la main pour "favoriser l’économie, promouvoir la paix et relever ensemble les défis mondiaux." Cette déclaration reflète l’engagement du Nigeria en faveur d’un partenariat fort avec les États-Unis, surtout dans les domaines de la sécurité et du développement.

Le président du Zimbabwe a également adressé ses vœux de succès à Donald Trump, soulignant que "le Zimbabwe est prêt à œuvrer pour un monde plus prospère et pacifique." Ce message reflète l'intérêt du Zimbabwe pour un renouveau des relations diplomatiques avec Washington, avec l’ambition de construire une coopération pacifique et bénéfique pour les deux pays.