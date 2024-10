NO COMMENT : une frappe israélienne sur le camp de réfugiés d'Al-Maghazi fait plusieurs morts

Une frappe israélienne sur le Club des Services d'Al-Maghazi, abritant des familles déplacées, aurait tué au moins quatre personnes, selon Wafa. Le conflit, débuté le 7 octobre 2023 après une attaque de Hamas dans le sud d'Israël, a causé de lourdes pertes des deux côtés. Les autorités sanitaires palestiniennes signalent 42 847 morts et plus de 100 544 blessés à Gaza. L'attaque initiale de Hamas avait fait 1 200 morts en Israël et environ 250 otages avaient été capturés.