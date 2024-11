Sénégal : manifestation contre la pollution atmosphérique

Les femmes sénégalaises sont descendues dans les rues de Dakar samedi pour réclamer la protection des ressources du Sénégal et appeler à un avenir décarbonisé.

Une cinquantaine d'activistes climatiques ont envahi les rues de la capitale sénégalaise pour réclamer la justice climatique avant la COP29, dans le cadre d'une marche qui a lieu chaque année depuis 2021, mais qui, selon les organisateurs, est particulièrement pertinente cette année.

« Cela fait quatre ans que nous marchons et rien n'a changé. Ils dépensent des milliards pour faire leurs conférences, mais ils nous doivent des milliards en compensation », a déclaré Cheikh Niange Faye, un ancien guide touristique de la région de Thiès, au Sénégal, en référence aux pays responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre.

« Nous, dans le monde rural, les femmes du monde rural, cette année, nous avons vu beaucoup d'inondations », a déclaré M. Faye.

L'année 2024 a été marquées par des inondations record dans tout le Sahel, et le Sénégal n'a pas fait exception à la règle.

Les inondations de ces derniers mois ont fait des dizaines de milliers de sinistrés et endommagé plus de 1 000 hectares de cultures dans le nord et l'est du pays, selon les chiffres du gouvernement.

Les militants sénégalais affirment que les pays responsables des émissions de gaz à effet de serre doivent à l'Afrique les souffrances causées par les effets du changement climatique, citant des données du Carbon Disclosure Project qui évaluent la part du continent dans les émissions mondiales à seulement 3,8 %.

Khady Camara est une militante basée à Dakar et la principale organisatrice de la marche des femmes sénégalaises pour le climat.

Elle a déclaré qu'en amont de la COP29, elle appelle les pays à respecter l'Accord de Paris.

« Il est temps que les pays pollueurs acceptent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Car c'est cela qui est à l'origine de toutes les catastrophes dont souffre l'Afrique », a-t-elle déclaré.

Khady Faye est une militante qui s'est rendue à Dakar depuis son domicile situé près du delta du Saloum, au Sénégal, une région qui a subi une érosion côtière dévastatrice.

La production sur le premier site de forage offshore du Sénégal, les champs pétroliers de Sangomar, au large de la côte sénégalaise près du delta du Saloum, a commencé cette année.

Le groupe australien Woodside Energy détient une participation de 82 % dans ce projet.

« Pensez à la souffrance de ces communautés, pensez à la souffrance de ces femmes. Essayez de laisser notre delta tranquille, essayez de laisser le gaz de Sangomar sous terre, pour permettre à la communauté de vivre normalement », a déclaré M. Faye.