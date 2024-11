Mpox : plus de 50 000 vaccinations en RDC et au Rwanda, selon l'OMS

Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que « jusqu'à présent, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées contre la variole en République démocratique du Congo et au Rwanda, grâce aux dons des États-Unis et de la Commission européenne ».

Le directeur général s'est adressé aux journalistes vendredi à Genève.

Le mois dernier, l'OMS, le CDC Afrique, le CEPI, Gavi et l'UNICEF ont mis en place un mécanisme d'accès et d'allocation (AAM) pour favoriser un accès équitable et rapide aux vaccins contre la variole. Cette semaine, l'AAM a alloué près de 900 000 doses de vaccins à neuf pays, en fonction des besoins de santé publique, en particulier ceux où la transmission du virus de clade 1b est importante.

Le directeur général a également déclaré : « Il s'agit de la première allocation de près de six millions de doses de vaccin qui devraient être disponibles d'ici à la fin de 2024. »

« Il s'agit d'une étape importante vers la maîtrise des flambées de mpox, dans le cadre du plan d'intervention stratégique commun de l'OMS et des CDC d'Afrique », a déclaré M. Tedros.

Il a souligné que la vaccination n'était « qu'un élément de ce plan, au même titre que la recherche des cas, la recherche des contacts, la prévention et le contrôle de l'infection, les soins cliniques, la communication sur les risques et les tests ».

En ce qui concerne l'UNRWA, le directeur général a déclaré : « L'UNRWA est le plus grand fournisseur de services de santé essentiels à Gaza, apportant un soutien sanitaire et humanitaire crucial depuis plus de sept décennies. Chaque jour, il assure des milliers de consultations médicales et vaccine des centaines d'enfants ».

« De nombreux partenaires humanitaires comptent sur les réseaux logistiques de l'UNRWA pour acheminer les fournitures dans la bande de Gaza et les faire parvenir là où elles sont nécessaires », a-t-il réaffirmé.

La décision d'Israël de restreindre les opérations de l'UNRWA contrevient aux obligations d'Israël en vertu du droit international et met en péril la vie et la santé de tous ceux qui dépendent de ces services essentiels », a poursuivi M. Tedros.

Il a ajouté : « Cette interdiction ne rendra pas Israël plus sûr, elle ne fera qu'aggraver les souffrances de la population de Gaza et augmenter le risque d'épidémies ».

Le directeur général a souligné : « Soyons clairs : il n'y a tout simplement pas d'alternative à l'UNRWA ».

Le Dr Richard Peeperkorn, de l'OMS, s'est également adressé aux journalistes.

Il a déclaré : « Nous bénéficions actuellement d'une pause humanitaire nécessaire pour mener une campagne. Toutefois, la zone couverte par cette pause a été considérablement réduite par rapport à la première série de vaccinations dans le nord de la bande de Gaza. Elle est principalement limitée à la ville de Gaza au sens large. »

Peeperkorn a estimé qu'« environ 15 000 enfants de moins de dix ans dans les villes du nord de Gaza comme Jabalia, Beit Lahiya et Beit Hanoun restent inaccessibles et manqueront à l'appel pendant la campagne, il ne s'agit donc pas d'une campagne idéale, je tiens à le souligner ; c'est une campagne compromise et pour interrompre la transmission du virus de la polio, il faut vacciner au moins 90 % des enfants dans chaque communauté ».

Le représentant de l'OMS a déclaré : « Il y avait trois hôpitaux partiellement fonctionnels dans le nord de Gaza. Kamal Adwan, Al-Awda, Indonesian. L'hôpital indonésien ne fonctionne plus actuellement. Il n'est pas fonctionnel et est endommagé. Kamal Adwan et Al-Awda fonctionnent au minimum ».

Il a réitéré : « Il est extrêmement important que ces hôpitaux restent fonctionnels. Ils ont besoin et méritent tout le soutien qu'ils peuvent recevoir ».