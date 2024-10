L’expansion ferroviaire façonne l’avenir de l’Algérie

L’Algérie est en passe de tripler son réseau ferroviaire d’ici à 2030 dans l’objectif de stimuler la croissance économique nationale et la connectivité régionale.

Avec plus de 5 000 kilomètres de rail déjà en service, de nouvelles lignes telles que la ligne Khenchela-Constantine permettent des déplacements plus rapides, relient les communautés et créent des opportunités économiques.

Cette expansion intègre des lignes stratégiques de transport de marchandises et de passagers permettant de réduire la congestion routière et d’améliorer l’accès aux zones plus reculées.

Les investissements de l’Algérie ouvrent la voie vers un avenir plus connecté, où le rail joue un rôle moteur dans la promotion du transport durable et du développement économique.