Égypte : l'exposition "Forever is now" un voyage entre l'histoire et présent

La quatrième édition de l'exposition d'art contemporain "Forever Is Now" se déroule en Égypte, mettant en lumière de superbes installations à grande échelle devant les majestueuses pyramides de Gizeh.

Cette édition invite le public à entreprendre un voyage de découverte, où l'art agit comme un pont entre l’histoire ancienne et le présent vivant.

Nadine Abdelghaffar, fondatrice d'Art D'Égypte, souligne que la direction curatoriale de cette année rend hommage aux archéologues qui continuent d'émerveiller par leurs redécouvertes. « Nous ne manquerons jamais d'inspiration ou d'idées », déclare-t-elle.

L'exposition en plein air présente 12 artistes internationaux, dont l'artiste coréen -Joong Kang, qui a réalisé une installation mêlant langues et symboles universels, interagissant avec le paysage antique égyptien. Kang exprime son enthousiasme : « Faire partie de Forever Is Now 2024 est un sentiment incroyable. Être devant les pyramides procure un éveil spirituel. La pyramide n'est pas seulement une structure ancienne, mais un esprit qui connecte le ciel à la terre. Elle incarne la combinaison du futur, du passé et du présent. »

Parmi les autres installations, on trouve "Padma/Lotus"de l'artiste indien Shilo Shiv Suleman et "Monochrome RGB"de l'artiste italien Luca Boffi, qui se compose de cadres minimalistes disposés devant les pyramides.

Un visiteur, Mohammad Naciri, observe : « La présence d'œuvres d'artistes internationaux de premier plan relie le passé à notre époque actuelle, tout en nous rappelant l'importance de notre histoire et la grandeur des artistes égyptiens anciens. »

L’exposition a ouvert ses portes le jeudi 24 octobre et se poursuivra jusqu'au 16 novembre. Une occasion unique d'interagir avec des œuvres qui célèbrent l'art tout en rendant hommage à l'héritage culturel égyptien.