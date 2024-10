Premier plongeon de la jeune hippopotame pygmée Toni au zoo de Berlin

Au zoo de Berlin, une scène inédite a captivé les visiteurs : un hippopotame pygmée a été observé nageant pour la première fois sous l'eau.

À travers une paroi vitrée, le public a pu admirer Toni, un jeune hippopotame de cinq mois, en compagnie de ses congénères, évoluant dans leur bassin. Florian Sicks, biologiste et conservateur, a souligné cette « grande opportunité d’observer les hippopotames pygmées sous l’eau ».

Florian Sicks décrit Toni : « Elle se développe remarquablement bien, comme tous les hippopotames pygmées. Son poids de naissance a été multiplié par dix, voire plus. Elle a même fait ses premières dents. Elle mange déjà un peu de foin et grignote des cacahuètes, mais elle est encore très dépendante du lait de sa mère. Elle se repose encore beaucoup, mais il y a toujours des périodes où elle est trés active. »

L’hippopotame pygmée, une espèce rare et menacée, est originaire des forêts et marécages d’Afrique de l’Ouest, principalement au Libéria, avec de petites populations en Sierra Leone, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Contrairement à son grand cousin, il mène une vie solitaire et nocturne et a disparu de certains pays comme le Nigeria. Depuis 1921, le zoo de Berlin participe à la conservation de cette espèce en captivité, offrant au public une rare occasion d’observer cet animal méconnu dans son habitat.