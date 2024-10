Madagascar : des créateurs militent pour une mode éthique et durable

Des stylistes ont présenté leurs dernières créations lors d'un défilé consacré à la mode durable et éthique dans la capitale de Madagascar, Antananarivo.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour développer ce marché émergent et réduire l'empreinte écologique de l'industrie de la mode.

« A Madagascar, on se met de plus en plus progressivement à la slow fashion. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus conscient de la pollution et du changement climatique à Madagascar. Surtout moi, je vis dans un quartier où il y a beaucoup de pollution, beaucoup de déchets, beaucoup d'ordures partout, et je pense que c'est vraiment l'avenir de la mode. », a déclaré Ida Rakotomanga, styliste et sérigraphe.

Ida Rakotomanga est un designer autodidacte et un spécialiste de la sérigraphie.

Il possède sa propre marque de vêtements et s'efforce désormais de limiter les déchets issus de son travail.

Pour lui, la mode durable est un look qui est là pour durer.

« Pour être plus éco-responsable dans ma vie quotidienne, soit j'achète des vêtements d'occasion parce que c'est moins cher, parfois je recycle aussi des vieux vêtements, je ne sais pas coudre, mais je demande au tailleur de recoudre des vieux vêtements ou de les combiner. », a indiqué Tania Lemainty, militante écologiste et étudiante en pharmacie.

Les déchets textiles constituent un problème mondial urgent, puisque seulement 12 % des vêtements sont recyclés dans le monde, selon la fondation Ellen MacArthur, une organisation à but non lucratif qui s'occupe de la durabilité de la mode.

Les vêtements usagés sont encore moins nombreux (1 % seulement) à être recyclés en nouveaux vêtements, la majeure partie étant utilisée pour des articles de faible valeur tels que l'isolation ou le rembourrage de matelas.