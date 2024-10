Le Maroc et la France signent 22 accords de coopération

Paris et Rabat ont marqué lundi un nouveau tournant dans leurs relations diplomatiques et économiques.

Après trois ans de tensions, le président Emmanuel Macron et le roi du Maroc Mohammed VI ont signé au palais royal 22 contrats et accords d'investissement d'un montant global allant jusqu'à 10 milliards d'euros, dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et de la transition énergétique.

Objectifs visés : encourager le développement durable, l'innovation, et la modernisation économique du Maroc. Le royaume chérifien étant la première destination des investissements français en Afrique et la France , le premier partenaire commercial.

La relation économique historique entre les deux pays, a permis d’établir des liens solides dans des secteurs cruciaux, tels que l'énergie, l'agriculture, les transports, et l'industrie.

Cette visite d'Emmanuel Macron au Maroc intervient après que la France a aligné sa vision du Sahara occidental avec les intérêts du Maroc, qui cherche une solution sous sa souveraineté. Mais ce changement de position pourrait avoir des implications dans les relations de la France avec l’Algérie, un partenaire économique essentiel, qui soutient le Front Polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental.