USA : Breland revient sur l'ensemble de sa carrière dans "Project 2024"

L'artiste américain faiseur de country musique, Breland, est de retour avec son dernier EP intitulé "Project 2024". une collection de six titres qui mêle réflexion personnelle, histoire culturelle et son mélange caractéristique de country, de pop et de R&B.

Ce qui distingue cet EP, c'est le lien profond que Breland établit avec ses racines à Selma, en Alabama, où l'histoire de sa famille se confond avec la lutte pour les droits civiques. Mais plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects politiques de cet héritage, le projet de Breland est une exploration personnelle de son identité, s'inspirant du passé pour éclairer l'avenir, malgré sa référence directe au "Project 2025", une initiative politique de droite de la Heritage Foundation qui vise à promouvoir les opinions conservatrices dans toute l'Amérique.

Pour BRELAND, ces dernières années ont été un véritable tourbillon.

Il a sorti son premier album, « Cross Country », en 2022, une approche fluide de la musique country qui semble aujourd'hui prémonitoire - c'est la direction dans laquelle le genre continue de s'orienter. Il enchaîne les tournées, remporte des prix et collabore avec les plus grands noms de la musique country. Il s'est également rendu compte qu'il avait besoin de ralentir, de vivre un peu et de faire une introspection afin d'identifier ce qui allait suivre.

Il s'est donc rendu à Selma, en Alabama, où vivaient son arrière-grand-mère et son arrière-arrière-grand-mère, pour se ressourcer, ce que sa mère avait fait l'année précédente. Ce voyage a débouché sur un nouvel EP, intitulé de manière provocante « Project 2024 ».

« On pense à Selma comme à une ville qui est un symbole vibrant d'espoir, de liberté et de résilience du peuple américain et de la communauté afro-américaine. Mais malheureusement, c'est une ville qui a été largement oubliée par la plupart d'entre nous », déclare-t-il. Les réparations d'une tornade survenue l'année dernière n'ont toujours pas été effectuées. Les devantures des magasins des années 60 sont inoccupées.

« C'est littéralement un désert alimentaire. ... L'hôpital le plus proche est à 30 miles. Je me suis donc rendu sur place et j'ai constaté qu'il s'agissait d'une communauté à laquelle je m'attendais et qui était en fait complètement différente, et j'ai réalisé que je n'étais qu'à une ou deux décisions de grandir dans cette communauté », explique BRELAND. « Et à bien des égards, historiquement, au minimum, ce sont mes gens. Cette expérience lui a ouvert les yeux et lui a fait comprendre qu'il devait faire des œuvres qui attirent l'attention sur Selma et écrire des chansons qui racontent de vraies histoires.

C'est ce que l'on retrouve tout au long de « Project 2024 », mais peut-être pas de manière aussi directe que sa collaboration avec The War & Treaty, « Same Work », le morceau le plus « direct, country » de l'EP, comme il le décrit.

Dans les paroles, BRELAND raconte une expérience qu'il a vécue lors d'une rencontre. Un fan a raconté son histoire à la star de la country : il s'agit d'un ancien combattant, qui a quitté le service et travaille comme infirmier, offrant des soins de santé gratuits à d'autres anciens combattants dans le besoin.

Il m'a dit : « Vous et moi faisons le même travail ». Et je lui ai répondu que ce n'était pas du tout le cas. Ce que vous faites est tactile, vous aidez les gens dans le besoin. Il m'a répondu : « C'est ce que vous faites ». Il m'a dit : « Nous faisons le même travail. Nous le faisons de manière différente. Le but de Dieu pour nous est différent, mais si à la base de ce que vous faites, vous voulez pouvoir aider les gens, les motiver, les encourager et leur montrer de l'amour, alors nous faisons absolument le même travail. Alors nous faisons absolument le même travail », explique-t-il.

L'histoire a touché une corde sensible. C'est le cœur émotionnel de l'EP de six titres, qui arrive à la fin comme un rappel du potentiel des gens à faire le bien.

Qu'en est-il du titre « Project 2024 » ? BRELAND affirme qu'il n'a rien à voir avec Project 2025, un plan de près de 1 000 pages pour un virage à droite toute du gouvernement et de la société américains, et un sujet de conversation fréquent à l'approche de l'élection présidentielle.

« Je suis allé à Selma et j'ai vu l'expérience de ces gens, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de libertés que nous ne pouvons pas considérer comme acquises. Et pour moi, j'ai choisi d'exprimer cela à travers la musique. Il s'agit donc plus d'un programme créatif que politique », explique-t-il.

« Au sens le plus littéral, c'est le seul projet que je sortirai en 2024. Vous pouvez vous engager à ce niveau », ajoute-t-il. « Le titre est un peu controversé, c'est certain. Mais vous savez, c'est peut-être ce qui incite les gens à cliquer dessus. Peut-être pas.

Il invite les auditeurs à ne pas y voir de message politique.

« Je ne pense pas que les chansons de ce projet soient politiques. Mais je pense que mon existence dans cet espace en tant que jeune homme noir très actif, qui n'a jamais hésité à avoir des conversations difficiles dans le passé, mon expérience dans cet espace est politique d'une certaine manière. Mais je veux toujours que la musique soit aussi accessible que possible ».

Et il y est parvenu en poursuivant le mélange des genres de la musique country qu'il avait introduit dans « Cross Country ». « Motion » intègre de l'afrobeats. « Icing » introduit le gospel du sud.

« Project 2024 » n'est peut-être pas politique, mais il traverse les frontières et trouve des liens humains à chaque tournant.