Près de 100 migrants secourus au large des côtes grecques

Au moins un homme est mort et deux sont portés disparus après le naufrage d'un bateau en bois transportant 100 migrants au sud de la petite île grecque de Gavdos mercredi, ont déclaré les garde-côtes grecs.

Au total, 97 personnes ont été secourues par un cargo qui passait par là et ont été emmenées vers la ville d'Héraklion, sur l'île de Crète, ont indiqué les autorités.

Les survivants sont 50 hommes originaires du Pakistan, 39 hommes et deux femmes du Soudan, cinq hommes du Bangladesh et un de Somalie. Le bateau a coulé à environ 40 km au sud de Gavdos, ont indiqué les garde-côtes. Les survivants ont signalé que trois hommes, originaires du Pakistan et du Soudan, étaient portés disparus.

Le corps d'un homme a été récupéré tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver les deux autres passagers disparus. Les raisons du naufrage du bateau n'ont pas été immédiatement élucidées.

Chavirement

Cet incident survient un jour après que deux femmes et deux enfants ont trouvé la mort au large de l'île grecque de Kos, dans l'est du pays, lors du chavirement d'un bateau de contrebande en provenance de la Turquie voisine. Vingt-sept autres personnes ont été secourues.

Des dizaines de milliers de personnes se dirigent vers les îles grecques, généralement à bord d'embarcations de contrebande en provenance de la côte turque voisine, ou en empruntant la traversée de la Méditerranée, plus longue et plus périlleuse, à partir de l'Afrique du Nord.

Au début du mois d'octobre de cette année, plus de 42 000 migrants avaient été enregistrés comme étant arrivés en Grèce, la grande majorité d'entre eux - plus de 36 500 - étant arrivés par la mer, selon les chiffres de l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

Mardi, la vice-ministre grecque des Migrations, Sofia Voultepsi, a prévenu que les guerres au Moyen-Orient et en Afrique, combinées aux effets du changement climatique, soumettraient l'Europe à une pression migratoire continue et à long terme. Sofia Voultepsi a également déclaré que le pacte européen sur les migrations, conclu au début de l'année, n'était toujours pas appliqué dans la pratique et a appelé à la mise en place d'un système commun à l'ensemble de l'UE pour gérer les expulsions des personnes dont la demande d'asile a été rejetée.

Demandes d'asile

Le pacte européen sur les migrations devrait entrer en vigueur à la mi-2026, à l'issue d'un nouveau cycle de négociations avec les 27 États membres de l'Union, qui devrait durer environ un an.

M. Voultepsi s'est également inquiété du nombre croissant de réfugiés au Liban en raison des frappes aériennes israéliennes visant le groupe militant Hezbollah.

Ailleurs en Europe, un navire de la marine italienne a accosté dans un port albanais avec un premier groupe de 16 migrants interceptés dans les eaux internationales. Leurs demandes d'asile seront traitées en Albanie plutôt qu'en Italie, en vertu d'un accord de cinq ans conclu entre les deux pays.

L'Italie reste la principale destination européenne pour la migration irrégulière, avec plus de 52 000 arrivées jusqu'à présent en 2024.

En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk prévoit de suspendre temporairement le droit d'asile. La nouvelle politique migratoire a été présentée lors du conseil des ministres de mardi.