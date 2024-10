Nigeria : au moins 90 morts dans l'explosion d'un camion-citerne

Plus de 90 personnes ont été tuées et 50 autres blessées après qu'un camion-citerne se soit renversé au Nigeria et ait déclenché une explosion alors que des dizaines de personnes se précipitaient vers le véhicule pour récupérer le carburant, a annoncé la police mercredi.

L'explosion s'est produite après minuit dans la ville de Majiya, dans l'État de Jigawa, après que le conducteur du camion-citerne a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur une autoroute à proximité d'une université, a déclaré le porte-parole de la police, Lawan Adam.

Les accidents mortels de camions-citernes sont fréquents au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, où le code de la route n'est pas strictement appliqué dans de nombreux endroits et où il n'existe pas d'autres solutions, telles qu'un système ferroviaire efficace, pour transporter les marchandises.

Il est également fréquent que des personnes récupèrent du carburant après de tels accidents, en particulier en raison de la flambée des prix du carburant au Nigeria.

Les habitants qui ont entendu parler du dernier accident se sont précipités sur les lieux et ont récupéré du carburant, "déclenchant un gigantesque brasier qui a tué 94 personnes sur place", a déclaré M. Adam.

Des vidéos semblant provenir de la scène montrent un incendie massif s'étendant sur toute la zone, avec ce qui semble être des corps jonchant la scène.