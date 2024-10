Guerre en Ukraine : des drones russes assemblés par des Africaines

Les publicités diffusées sur les réseaux sociaux promettaient aux jeunes Africaines un billet d'avion gratuit, de l'argent et une aventure lointaine en Europe. Il suffisait de compléter un jeu informatique et un test de vocabulaire russe de 100 mots.

Mais au lieu d'un programme d'alternance dans des domaines tels que l'hôtellerie et la restauration, certaines d'entre elles n'ont appris qu'après leur arrivée dans les steppes de la région russe du Tatarstan qu'elles allaient travailler dans une usine de fabrication d'armes de guerre, assemblant des milliers de drones d'attaque de conception iranienne destinés à être lancés sur l'Ukraine.

Lors d'entretiens avec l'Associated Press, certaines de ces femmes se sont plaintes des longues heures passées sous surveillance constante, des promesses non tenues concernant les salaires et les domaines d'études, et du travail avec des produits chimiques caustiques qui laissaient des marques sur leur peau et provoquaient des démangeaisons.

Pour combler un manque urgent de main-d'œuvre dans la Russie en temps de guerre, le Kremlin a recruté des femmes âgées de 18 à 22 ans dans des pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, le Soudan du Sud, la Sierra Leone et le Nigeria, ainsi qu'au Sri Lanka, un pays d'Asie du Sud. La campagne s'étend à d'autres pays d'Asie ainsi qu'à l'Amérique latine.

Selon une enquête de l'AP sur le complexe industriel, une partie de la production d'armes clés de Moscou est désormais entre les mains inexpérimentées d'environ 200 Africaines qui travaillent aux côtés d'étudiants russes en formation professionnelle âgés d'à peine 16 ans dans l'usine de la zone économique spéciale d'Alabuga, au Tatarstan, à environ 1 000 km à l'est de Moscou.

"Je ne sais pas vraiment comment fabriquer des drones", a déclaré une Africaine qui a abandonné un emploi dans son pays pour accepter l'offre russe.

L'AP a analysé des images satellite du complexe et ses documents internes, s'est entretenu avec une demi-douzaine d'Africaines qui se sont retrouvées sur place et a retrouvé des centaines de vidéos dans le programme de recrutement en ligne baptisé "Alabuga Start" afin de reconstituer la vie dans l'usine.

Un voyage plein d'espoir débouche sur un "piège"

La femme qui a accepté de travailler en Russie a documenté son voyage avec enthousiasme, prenant des selfies à l'aéroport et tournant des vidéos de son repas à bord et de la carte de bord, en se concentrant sur le mot "Europe" et en le pointant avec ses longs ongles manucurés.

Mais lorsqu'elle est arrivée à Alabuga, elle a vite compris ce qu'elle allait faire et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un "piège". "L'entreprise ne fait que fabriquer des drones. Rien d'autre", explique la femme, qui assemble des cellules d'avion. "Je regrette et je maudis le jour où j'ai commencé à fabriquer toutes ces choses."

Un indice possible de ce qui attendait les candidats était leur test de vocabulaire qui comprenait des mots comme "usine" et les verbes "accrocher" et "décrocher".

Les travailleuses étaient constamment surveillées dans leurs dortoirs et sur leur lieu de travail, les horaires étaient longs et le salaire inférieur à ce qu'elle attendait - des détails corroborés par trois autres femmes interrogées par AP, qui ne les identifie ni par leur nom ni par leur nationalité, par souci de sécurité.

La direction de l'usine tente apparemment de décourager les Africaines de partir, et bien que certaines d'entre elles soient apparemment parties ou aient trouvé du travail ailleurs en Russie, AP n'a pas été en mesure de le vérifier de manière indépendante.

Une usine de drones se développe au Tatarstan

La Russie et l'Iran ont signé un accord de 1,7 milliard de dollars en 2022, après l'invasion de l'Ukraine voisine par le président Vladimir Poutine, et Moscou a commencé à utiliser les importations iraniennes de drones dans ses combats plus tard dans l'année.

La zone économique spéciale d'Alabuga a été créée en 2006 pour attirer les entreprises et les investissements au Tatarstan. Elle s'est rapidement développée après l'invasion et certaines parties se sont tournées vers la production militaire, ajoutant ou rénovant de nouveaux bâtiments, d'après les images satellite.

Bien que certaines entreprises privées y travaillent encore, l'usine est désignée sous le nom d'"Alabuga" dans des documents ayant fait l'objet d'une fuite et détaillant des contrats entre la Russie et l'Iran.

Les drones Shahed-136 ont d'abord été expédiés démontés en Russie, mais la production a été transférée à Alabuga et peut-être dans une autre usine. Alabuga est aujourd'hui la principale usine russe de fabrication de ces drones à explosion unidirectionnelle et prévoit d'en produire 6 000 par an d'ici à 2025, selon les documents divulgués et l'Institut pour la science et la sécurité internationale, basé à Washington.

Cet objectif est désormais en avance sur le calendrier, Alabuga ayant construit 4 500 drones, a déclaré David Albright, un ancien inspecteur en désarmement de l'ONU qui travaille à l'institut.

Il a été difficile de trouver des travailleurs. Avec un taux de chômage record et de nombreux Russes travaillant déjà dans l'industrie militaire, combattant en Ukraine ou ayant fui à l'étranger, les responsables de l'usine se sont tournés vers les étudiants en formation professionnelle et la main-d'œuvre étrangère bon marché.

Selon des experts et l'enquête de l'AP, Alabuga est le seul site de production russe qui recrute des femmes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud pour fabriquer des armes. Environ 90 % des étrangères recrutées dans le cadre du programme Alabuga Start travaillent à la fabrication de drones, en particulier les parties "qui ne requièrent pas beaucoup de compétences", a-t-il déclaré.

Des documents divulgués l'année dernière et vérifiés par M. Albright et un autre expert en matière de drones font état d'une augmentation de la main-d'œuvre, qui passera d'un peu moins de 900 personnes en 2023 à plus de 2 600 en 2025. Ils montrent que les femmes étrangères assemblent les drones, utilisent des produits chimiques et les peignent.

Au cours du premier semestre de cette année, 182 femmes ont été recrutées, principalement dans des pays d'Afrique centrale et orientale, selon une page Facebook promouvant le programme Alabuga Start. Le programme recrute également en Amérique du Sud et en Asie "pour aider les femmes à démarrer leur carrière".

Les responsables ont organisé des événements de recrutement en Ouganda et ont essayé de recruter dans les orphelinats de ce pays, selon des messages sur la chaîne Telegram d'Alabuga. Des fonctionnaires russes se sont également rendus dans plus de 26 ambassades à Moscou pour promouvoir le programme.

La campagne n'a pas expliqué pourquoi elle ne recherchait pas des femmes ou des hommes plus âgés, mais certains analystes suggèrent que les responsables pourraient penser que les jeunes femmes sont plus faciles à contrôler. L'un des documents ayant fait l'objet d'une fuite montre que les chaînes de montage sont séparées et utilise un terme péjoratif pour désigner les travailleurs africains.

L'usine emploie également des travailleurs de l'Alabuga Polytechnic, un internat professionnel situé à proximité, destiné aux Russes âgés de 16 à 18 ans et aux Centrasiatiques âgés de 18 à 22 ans, qui présente ses diplômés comme des experts en matière de production de drones. Selon les médias d'investigation Protokol et Razvorot, certains n'ont que 15 ans et se plaignent de mauvaises conditions de travail.

Surveillance, produits chimiques caustiques et attaque ukrainienne

Les travailleurs étrangers se rendent en bus de leur lieu d'habitation à l'usine, passant de multiples points de contrôle de sécurité après une lecture de la plaque d'immatriculation, tandis que d'autres véhicules sont arrêtés pour des contrôles plus stricts, selon la femme qui assemble les drones.

Ils partagent des dortoirs et des cuisines qui sont "surveillés 24 heures sur 24", selon des messages publiés sur les réseaux sociaux. L'entrée est contrôlée par reconnaissance faciale et les recrues sont surveillées par des caméras de surveillance. Les animaux de compagnie, l'alcool et les drogues sont interdits.

Les étrangers reçoivent des cartes SIM locales pour leurs téléphones à leur arrivée, mais il leur est interdit de les apporter dans l'usine, qui est considérée comme un site militaire sensible.

Une femme a déclaré qu'elle ne pouvait parler à un journaliste d'AP qu'avec l'autorisation de son responsable, une autre a déclaré que ses "messages étaient surveillés", une troisième a déclaré que les travailleurs avaient pour consigne de ne pas parler de leur travail à des personnes extérieures, et une quatrième a déclaré que les responsables les encourageaient à dénoncer leurs collègues.

L'ouvrière de la cellule a déclaré à AP que les recrues apprenaient à assembler les drones et à les enduire d'une substance caustique ayant la consistance d'un yaourt.

Elle a ajouté que les produits chimiques lui donnaient l'impression que son visage était piqué par de minuscules aiguilles et que de "petits trous" apparaissaient sur ses joues, ce qui provoquait de fortes démangeaisons.

"Beaucoup de filles souffrent", a-t-elle ajouté. Une vidéo partagée avec AP montre une autre femme portant un uniforme Alabuga et dont le visage est affecté de la même manière.

Bien qu'AP n'ait pas pu déterminer la nature des produits chimiques, l'expert en drones Fabian Hinz, de l'Institut international d'études stratégiques, a confirmé que des substances caustiques étaient utilisées dans leur fabrication.

Outre les dangers liés aux produits chimiques, le complexe lui-même a été touché par un drone ukrainien en avril, blessant au moins 12 personnes. Une vidéo publiée sur les médias sociaux montre une femme kenyane qualifiant les attaquants de "barbares" qui "voulaient nous intimider". "Ils n'ont pas réussi", a-t-elle déclaré.

Des travailleurs maltraités comme des ânes

Bien qu'une femme ait déclaré qu'elle aimait travailler à Alabuga parce qu'elle était bien payée et qu'elle appréciait de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir une culture différente, la plupart des personnes interrogées par AP n'étaient pas d'accord sur la rémunération et ont laissé entendre que la vie sur place ne répondait pas à leurs attentes.

Le programme promettait initialement aux recrues 700 dollars par mois, mais des posts ultérieurs sur les médias sociaux ont indiqué que ce montant était "supérieur à 500 dollars".

L'ouvrière chargée de l'assemblage des cellules d'avion a déclaré que le coût de leur hébergement, de leur billet d'avion, des soins médicaux et des cours de russe était déduit de son salaire, et qu'elle avait du mal à payer des choses essentielles comme le ticket de bus avec le reste de son salaire.

Les Africaines sont "maltraitées comme des ânes, elles sont réduites en esclavage", a-t-elle déclaré, indiquant que les sanctions bancaires imposées à la Russie rendaient difficile l'envoi d'argent au pays. Mais une autre ouvrière d'usine a déclaré qu'elle pouvait envoyer jusqu'à 150 dollars par mois à sa famille.

Quatre de ces femmes ont décrit de longues journées de travail pouvant aller jusqu'à 12 heures, avec des jours de repos aléatoires. Deux d'entre elles, qui ont déclaré travailler dans la cuisine, ont ajouté qu'elles étaient prêtes à tolérer le salaire s'il leur permettait de subvenir aux besoins de leur famille.

Selon des documents de l'usine, les salaires semblent affecter le moral des employés, les directeurs demandant instamment que les travailleurs étrangers soient remplacés par du personnel russophone parce que "les candidats refusent les bas salaires".

Les étudiants russes et centrasiatiques de l'école polytechnique d'Alabuga sont autorisés à rentrer chez eux, comme le suggèrent des messages sur les réseaux sociaux. Des médias russes indépendants ont rapporté que ces étudiants en formation professionnelle qui veulent quitter le programme ont été informés qu'ils doivent rembourser les frais de scolarité.

AP a contacté le ministère russe des Affaires étrangères et les bureaux du gouverneur du Tatarstan, Rustam Minnikhanov, et du directeur général de la zone économique spéciale d'Alabuga, Timur Shagivaleev, pour obtenir une réponse aux plaintes des femmes, mais n'a pas reçu de réponse.

Les organisations de défense des droits de l'homme contactées par AP ont déclaré qu'elles n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans l'usine, bien que cela semble correspondre à d'autres actions de la Russie. Human Rights Watch a déclaré que la Russie recrute activement des étrangers d'Afrique et d'Inde pour soutenir sa guerre en Ukraine en promettant des emplois lucratifs sans expliquer pleinement la nature du travail.

Les actions de la Russie "pourraient potentiellement remplir les critères de la traite si le recrutement est frauduleux et que le but est l'exploitation", a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, notant que Moscou est partie à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

L'AP a contacté les gouvernements de 22 pays dont l'Alabuga a déclaré avoir recruté des citoyens pour le programme. La plupart d'entre eux n'ont pas répondu ou ont déclaré qu'ils allaient enquêter sur la question.

Betty Amongi, ministre ougandaise de l'Egalité des sexes, du Travail et du Développement social, a déclaré à l'AP que son ministère avait fait part à son ambassade à Moscou de ses préoccupations concernant les efforts de recrutement d'Alabuga, notamment en ce qui concerne l'âge des femmes, car "les travailleuses migrantes constituent la catégorie la plus vulnérable".

Le ministère a déclaré qu'il voulait s'assurer que les femmes "ne finissent pas dans un emploi où elles sont exploitées" et qu'il avait besoin de savoir qui serait responsable du bien-être des femmes ougandaises pendant leur séjour en Russie. La page Facebook d'Alabuga indique que 46 femmes ougandaises se trouvent dans le complexe, alors que M. Amongi avait déclaré qu'il n'y en avait aucune.

Quelle est la précision des drones ?

Forte de ses recrues étrangères, la Russie a considérablement augmenté le nombre de drones qu'elle peut lancer sur l'Ukraine.

Selon l'organisation de Mme Albright, près de 4 000 drones ont été lancés sur l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022 et jusqu'en 2023. Au cours des sept premiers mois de cette année, la Russie a lancé près de deux fois plus de drones.

Bien que l'objectif de production de l'usine d'Alabuga soit en avance sur le calendrier, des questions se posent quant à la qualité des drones et à la possibilité que des problèmes de fabrication dus à une main-d'œuvre non qualifiée soient à l'origine de dysfonctionnements. Certains experts soulignent également que le fait que la Russie ait opté pour d'autres matériaux que ceux de la conception iranienne originale est un signe de problèmes.

Une analyse de l'AP portant sur environ 2 000 attaques de Shahed documentées par l'armée ukrainienne depuis le 29 juillet montre qu'environ 95 % des drones n'atteignent aucune cible discernable. Ils tombent dans les rivières et les champs ukrainiens, s'égarent en Lettonie, membre de l'OTAN, et s'abattent en Russie ou en Biélorussie, pays allié.

Avant juillet, environ 14 % des Shaheds ont atteint leur cible en Ukraine, selon les données analysées par l'équipe de M. Albright.

Ce taux d'échec élevé pourrait être dû à l'amélioration des défenses aériennes de l'Ukraine, bien que M. Albright ait déclaré qu'il pourrait également être dû à la main-d'œuvre peu qualifiée dans laquelle "la mauvaise qualité de fabrication s'infiltre", a-t-il déclaré.

Un autre facteur pourrait être l'utilisation par la Russie d'une variante du Shahed qui ne porte pas d'ogive de 50 kg d'explosifs. Moscou pourrait lancer ces drones factices pour submerger les défenses aériennes et obliger l'Ukraine à gaspiller des munitions, ce qui permettrait à d'autres drones d'atteindre des cibles.

Tourisme, parties de paintball et pitch sur TikTok

La campagne de recrutement d'Alabuga Start repose sur une campagne de médias sociaux robuste composée de vidéos bien montées avec une musique entraînante qui montrent des femmes africaines visitant les sites culturels du Tatarstan ou faisant du sport.

Les vidéos les montrent en train de travailler - souriant tout en nettoyant les sols, portant des casques de sécurité pour diriger des grues et enfilant un équipement de protection pour appliquer de la peinture ou des produits chimiques.

Une vidéo montre les étudiants de l'école polytechnique dans des exercices de renforcement d'équipe tels que des matchs de paintball, montrant même l'équipe perdante - qualifiée de "fasciste" - en train de creuser des tranchées ou d'être abattue avec des armes de loisir à courte distance.

"On nous apprend le patriotisme. Cela nous unit. Nous sommes prêts à repousser toute provocation", déclare un étudiant.

Les vidéos sur les pages des médias sociaux d'Alabuga ne mentionnent pas le rôle de l'usine au cœur de la production de drones russes, mais la zone économique spéciale est plus ouverte aux médias russes.

Konstantin Spiridonov, directeur adjoint d’une entreprise qui fabriquait des drones à usage civil avant la guerre, a fait visiter en vidéo une chaîne de montage d’Alabuga en mars à un blogueur russe. En désignant les jeunes femmes africaines, il n’a pas explicitement lié les drones à la guerre mais a noté que leur production est désormais "très pertinente" pour la Russie.

Les pages des médias sociaux d’Alabuga Start sont remplies de commentaires d’Africains qui demandent du travail et disent qu’ils ont postulé mais n’ont pas encore reçu de réponse.

Le programme a été promu par les ministères de l’Éducation en Ouganda et en Éthiopie, ainsi que dans les médias africains qui le présentent comme un moyen de gagner de l’argent et d’acquérir de nouvelles compétences.

Au départ annoncé comme un programme d’alternance travail-études, Alabuga Start est devenu plus direct ces derniers mois sur ce qu’il offre aux étrangers, insistant sur les nouvelles publications qui "ne sont PAS un programme éducatif", même si l’une d’elles montre encore des jeunes femmes en uniforme scolaire à carreaux.

Lorsque l’ambassadeur de Sierra Leone Mohamed Yongawo s’est rendu sur place en mai et a rencontré cinq participants de son pays, il a semblé croire qu’il s’agissait d’un programme d’études."Ce serait formidable si nous avions 30 étudiants de Sierra Leone étudiant à Alabuga", a-t-il déclaré par la suite.

Le mois dernier, le site de médias sociaux Alabuga Start a déclaré qu’il était "ravi d’annoncer que notre audience a considérablement augmenté !"

Cela pourrait être dû à l’embauche d’influenceurs, dont Bassie, une Sud-Africaine comptant près de 800 000 abonnés sur TikTok et Instagram. Elle n’a pas répondu à une demande de commentaire de l’AP.

Le programme, a-t-elle déclaré, était un moyen facile de gagner de l’argent, encourageant les abonnés à partager sa publication avec des amis en recherche d’emploi afin qu’ils puissent contacter Alabuga. "Là où ils manquent de main-d’œuvre", a-t-elle déclaré, "c’est là que vous intervenez."