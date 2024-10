No Comment : la Turquie apporte son aide au Liban

Suite aux frappes israéliennes, un convoi de six navires dont le navire turc TCG Bayraktar est parti au Liban pour l'évacuation des citoyens turcs et étrangers. Le convoi est parti de Mersin avec 300 tonnes de matériel d'aide humanitaire, de vivres, de tentes, de lits et des couvertures. Les responsables turcs ont déclaré que d'autres évacuations maritimes seraient organisées si nécessaire. Environ 2 000 Turcs sont en cours d'évacuation.