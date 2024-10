Fête nationale à Taïwan dans un climat de tensions avec la Chine

Taïwan a célébré sa fête nationale dans un contexte de tensions avec la Chine, qui revendique l'île comme son territoire. Le président Lai Ching-te a affirmé que la Chine n'avait aucun droit de représenter Taïwan, rejetant la revendication de la Chine sur Taïwan. Il à également déclaré que la Chine devait assumer ses responsabilités internationales et travailler avec Taiwan pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la prospérité de la région et du monde. La journée a été marquée par des discours et des performances, mais sans équipement militaire lourd.