USA : Biden annule son voyage en Angola à cause de l'ouragan Milton

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi qu'il reportait un voyage prévu en Angola pour rester à la Maison Blanche afin de suivre l'évolution de l'ouragan Milton, qui se rapproche de la côte du golfe de Floride.

"Je ne pense pas pouvoir quitter le pays en ce moment", a-t-il déclaré à la Maison-Blanche après que des hauts responsables de l'administration l'eurent informé de l'évolution de la tempête et des préparatifs du gouvernement. M. Biden a prévenu que Milton "pourrait être l'une des pires tempêtes à frapper la Floride depuis 100 ans" et a indiqué qu'il s'efforçait "d'accroître la taille et la présence" de la réponse du gouvernement fédéral.

On ne sait pas exactement quand le voyage à l'étranger de M. Biden pourrait être reprogrammé, et la Maison-Blanche n'a pas annoncé de nouvelles dates de voyage. Le président devait partir jeudi pour l'Allemagne, où il avait prévu d'organiser un sommet sur la guerre en Ukraine avec des pays alliés sur une base militaire américaine, avant de se rendre en Angola.

Joe Biden avait promis de se rendre en Afrique au cours de son mandat, qui s'achève en janvier. Il a déclaré mardi qu'il avait toujours l'intention de faire ce voyage. "J'ai toujours l'intention de visiter tous les endroits où j'ai dit que j'irais et de participer à toutes les conférences auxquelles j'ai dit que je participerais", a-t-il déclaré.