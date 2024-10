Israël-Hezbollah : l'Egypte et la Jordanie pour une solution au Liban

*Le ministre jordanien des Affaires étrangères a souligné mardi que la priorité de son pays était de « mettre fin à l'agression israélienne sur le Liban ».*

Ayman Safadi s'est exprimé lors d'une visite en Egypte où il a rencontré son homologue égyptien Badr Abdelatty pour des entretiens au cours desquels les deux hommes ont abordé le conflit entre Israël et le gourpe militant basé au Liban le Hezbollah.

« La priorité est d'arrêter l'agression israélienne sur le Liban, puis de mettre en œuvre l'initiative annoncée par le Premier ministre libanais au sein du gouvernement intérimaire, afin d'appliquer pleinement la résolution 1701. C'est la priorité actuelle et c'est ce qui permettra de progresser vers le maintien de la stabilité et la prévention d'une escalade régionale plus importante. », a déclaré le ministre jordanien des affaires étrangères.

En vertu de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a mis fin à la guerre d'un mois entre Israël et le Hezbollah en 2006, les militants devaient se retirer au nord du Litani et les forces armées libanaises devaient patrouiller dans la région frontalière avec les forces de maintien de la paix des Nations unies.

« (Nous) poursuivons nos efforts arabes pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et mettre fin à l'agression brutale d'Israël dans la bande de Gaza et à l'agression contre les civils palestiniens en Cisjordanie. », a indiiqué Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères.

Après qu’Israël a lancé une invasion terrestre dans le sud du Liban bombardant des cibles du Hezbollah la semaine dernière, le Hezbollah a tiré un nouveau barrage de roquettes sur Israël mardi avec pour objectif de maintenir la pression pour que les Israéliens proches de la frontière libanaise quittent leurs maisons.