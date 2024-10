Mozambique : à 2 jours du scrutin, Daniel Chapo en archi-favori

Les Mozambicains voteront cette semaine pour un nouveau président dont beaucoup espèrent qu'il ramènera la paix dans une province septentrionale riche en pétrole et en gaz, ravagée par une insurrection djihadiste depuis près de sept ans.

Près de 17 millions d'électeurs voteront mercredi pour élire le prochain président, ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales. Le président actuel, Filipe Nyusi, est inéligible après deux mandats.

Au cours des six semaines de campagne, qui se sont achevées dimanche, les candidats ont promis que la violence dans le nord du pays serait leur principale priorité, bien qu'aucun d'entre eux n'ait présenté de plan pour y mettre un terme.

Le Mozambique lutte contre un groupe affilié à l'État islamique qui a lancé des attaques contre les communautés de la province de Cabo Delgado depuis 2017, y compris des décapitations et d'autres meurtres.

Quelque 1,3 million de personnes ont été contraintes de fuir leurs maisons. Environ 600 000 personnes sont depuis rentrées chez elles, beaucoup dans des communautés anéanties où les maisons, les marchés, les églises, les écoles et les établissements de santé ont été détruits, a déclaré l'agence des Nations unies pour les réfugiés plus tôt cette année.

Le FRELIMO en éternel favori

Les candidats ont achevé leur campagne dimanche dans les provinces du nord et du centre, qui sont considérées comme les circonscriptions où les votes sont les plus élevés. Ils ont promis de s'attaquer aux problèmes de développement exacerbés par l'insurrection.

Daniel Chapo, candidat à la présidence du Front pour la libération du Mozambique (FRELIMO), le parti de Nyusi au pouvoir, a déclaré lors de ses meetings que la paix permettrait à Cabo Delgado de reconstruire ses infrastructures.

"Le premier objectif de la gouvernance est d'œuvrer pour mettre fin au terrorisme en utilisant tous les moyens disponibles pour rétablir la paix. La paix est la condition du développement", a déclaré M. Chapo lors d'un rassemblement la semaine dernière à Pemba, la capitale provinciale de Cabo Delgado.

Le FRELIMO, qui dirige le pays depuis son indépendance en 1975, est largement pressenti pour remporter une nouvelle victoire.

Lutero Simango, le candidat du Mouvement démocratique du Mozambique, a passé le plus clair de son temps à faire campagne dans les régions du centre et du nord, et a promis de remédier à la pénurie de médicaments dans les hôpitaux publics, au chômage élevé et à la pauvreté abjecte.

Venacio Mondlane, qui se présente à l'élection présidentielle en tant qu'indépendant, a également promis de s'attaquer à la violence dans la région.

"Dès que mon gouvernement sera en place, je peux vous assurer que les enlèvements qui ont lieu dans le pays, y compris le terrorisme à Cabo Delgado, seront éradiqués en un an", a déclaré M. Mondlane, sous les acclamations de ses partisans.

Crise financière

La corruption et la pauvreté ont également été des thèmes majeurs de la campagne, alors que le pays est confronté à des taux de chômage élevés et à la faim, exacerbée par la sécheresse sévère induite par El Nino.

Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies, 1,3 million de personnes au Mozambique sont confrontées à de graves pénuries alimentaires en raison de la sécheresse.

Le parti au pouvoir, le Frelimo, a également été entaché par des scandales de corruption, notamment le scandale dit des "obligations thon", dans lequel des hommes politiques ont été emprisonnés pour avoir accepté des pots-de-vin afin d'obtenir des garanties de prêt secrètes pour des entreprises de pêche contrôlées par le gouvernement.

Les prêts ont été pillés et le Mozambique s'est retrouvé avec 2 milliards de dollars de "dette cachée", provoquant une crise financière qui a conduit le Fonds monétaire international à interrompre son aide financière au pays.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), un bloc régional de nations d'Afrique australe, a envoyé une délégation de 52 observateurs électoraux dans le pays. La mission d'observation a appelé vendredi à l'impartialité des organes électoraux du pays lors des scrutins.

Fraude électorale

Les élections locales qui se sont tenues au Mozambique l'année dernière ont été entachées par de nombreuses allégations de fraude électorale, qui ont déclenché de violentes manifestations, après que le Frelimo a remporté 64 des 65 municipalités. Un consortium d'observateurs électoraux a fait état de bourrages d'urnes généralisés, d'intimidation des électeurs et de falsification des résultats en faveur du Frelimo.

"Les partis politiques ont déjà leurs bases dans l'électorat et pendant la campagne, nous n'avons rien vu de différent par rapport aux élections précédentes. Il faudrait que quelque chose de radical se produise pour que le Frelimo perde ces élections", a déclaré l'analyste politique Dercia Alfazema.

Borges Nhamire, chercheur à l'Institut d'études de sécurité, a déclaré que le futur vainqueur hériterait d'un pays confronté à de nombreux problèmes.

"Le président qui sera élu se trouvera dans une situation très difficile parce qu'il est en transition pendant une période de guerre, et toute transition qui a lieu pendant une période de guerre est très difficile", a déclaré M. Nhamire.