Mozambique : les électeurs se pressent aux bureaux de vote

Les électeurs arrivent nombreux dans les bureaux de vote. Pour ces élections générales, 17 millions de citoyens sont attendus aux urnes.

Dans ce bureau de vote de Maputo, la capitale du Mozambique, les électeurs ont bravé la pluie, bien décidés à remplir leur devoir citoyen. Partout dans le pays, plus de 17 000 000 de Mozambicains sont attendus aux urnes ce mercredi 9 octobre.

Malgré de légers retards observés dans certains endroits, les bureaux de vote resteront ouverts jusqu’à 18 h pour l'occasion. Afin de permettre au plus grand nombre de prendre part à ce vote, le gouvernement mozambicain a accordé des congés aux travailleurs des secteurs public et privé alors que l’élection se déroule en pleine semaine.

Un scrutin sous haute surveillance

Le scrutin se déroule dans un contexte délicat entre crise économique et sécuritaire, notamment au nord où des groupes djihadistes sévissent.

Afin de garantir la transparence lors de ces élections générales, plus de 11 000 observateurs nationaux et plus de 400 observateurs internationaux ont été accrédités. Parmi elles, des missions d'observation électorale de l'Union européenne, de la Communauté des pays de langue portugaise et de l'Union africaine, entre autres.