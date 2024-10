Kenya : tensions autour d'une procédure de destitution contre Gachagua

Les partisans et les opposants du vice-président du Kenya se sont affrontés vendredi lors de forums publics au sujet d'une motion de destitution déposée au Parlement par l'alliance au pouvoir cette semaine.

Rigathi Gachagua est accusé d'avoir soutenu les manifestations antigouvernementales du mois de juin et d'être impliqué dans des affaires de corruption et d'autres irrégularités, accusations qu'il nie.

Une motion de destitution de Gachagua a été proposée au Parlement mardi et les Kenyans ont eu jusqu'à vendredi pour remplir des formulaires de participation publique dans leurs circonscriptions. Des forums publics sont organisés dans tout le pays pour discuter de la destitution.

Dans la capitale, Nairobi, un forum public au Bomas of Kenya a tourné à la violence lorsque les partisans du président William Ruto se sont opposés à ceux qui soutenaient Gachagua. Des chaises ont été jetées dans l'auditorium et un activiste, Morara Kebaso, connu pour avoir dénoncé les projets gouvernementaux bloqués, a déclaré avoir été blessé.

Dans le comté de Nyeri, au centre du Kenya, la police s'est heurtée aux partisans du vice-président qui scandaient qu'il n'y aurait pas de président si son vice-président était destitué. Les deux hommes ont été élus sur une liste commune.

Dans le comté de Nyandarua, les opposants ont été traités de traîtres et chassés de la salle communautaire.

Quelque 291 députés, soit plus que les 117 requis par la Constitution, ont signé la motion de destitution avant qu'elle ne soit présentée, mais un certain nombre d'entre eux, originaires du camp du vice-président, affirment qu'ils ne soutiennent plus la motion après avoir entendu des opinions contraires de la part de leurs électeurs.

"Si le vice-président est coupable, son patron, le président, l'est tout autant", a déclaré une sympathisante à Citizen TV.

M. Gachagua fait l'objet d'une procédure de destitution fondée sur dix motifs, dont la corruption, la discrimination ethnique et la contradiction avec les politiques gouvernementales. Il maintient son innocence et s'est engagé à lutter contre la motion de destitution.

Jeudi, la Haute Cour a refusé d'interrompre la participation publique de vendredi et a fixé la date de l'audience à mercredi prochain.

Le président Ruto n'a pas pris part au débat sur la destitution de son adjoint. Il a déclaré dans les premiers jours de sa présidence qu'il n'humilierait pas publiquement son adjoint, faisant ainsi allusion aux relations difficiles qu'il a eues avec son prédécesseur Uhuru Kenyatta au cours de leur second mandat.

Le Sénat devrait examiner la motion de destitution mardi prochain.