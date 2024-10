RDC : 25 000 femmes victimes de violences sexuelles en 2023

L'ONG Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme en RDC et alerte sur les cas de violences sexuelles qui ne cessent d'augmenter, notamment dans l'est du pays.

En 2023, plus de 25 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles en République Démocratique du Congo, soit plus de deux victimes par heure. Au cours des trois années précédentes, les équipes de Médecins sans Frontières ont en moyenne pris en charge 10 000 victimes par an dans le pays. L’année 2023 marque donc une hausse importante des cas.

Une situation alarmante qui pourrait empirer cette année. Entre janvier et mai 2024, plus de 17 000 cas d’agressions sexuelles ont été recensés dans la seule province du Nord-Kivu, dans l’est du pays.

Les groupes armés mis en cause

L’ONG tire la sonnette d’alarme et appelle à des actions concrètes pour la protection des populations dans cette région du pays où des rebelles sévissent depuis plusieurs années. Plus de 120 groupes armés, dont le M23 y sont actifs, au grand désarroi de la population. Ils se disputent le pouvoir, les terres et les précieuses ressources minérales.

Les violences causées ont entraîné le déplacement de près de six millions de personnes dans l'est du pays.