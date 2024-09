ONU : Netanyahu menace l'Iran et s'en prend à la CPI

Le Premier ministre israélien était à la tribune des Nations Unies vendredi, à L'assemblée générale annuelle de l'organisation. Benjamin Netanyahu a tenu l'Iran pour responsable des tensions au Moyen-Orient tout accusant l'ONU d'hypocrisie et de partialité à l'égard de l'État juif, mais aussi des critiques à l'endroit de la Cour Pénale Internationale pour avoir demandé son arrestation.

« J'ai un message pour les tyrans de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a pas d'endroit... Il n'y a pas d'endroit en Iran que le bras long d'Israël ne puisse atteindre, et c'est valable pour tout le Moyen-Orient », déclarait, Benjamin Netanyahu.

Puis dans un mélange d'acclamations et de cris de colère de l'assistance, Netnyahu rassure.

"Israël cherche la paix. Israël aspire à la paix. Israël a fait la paix et la refera", ajoutait le dirigeant de l'état hébreux.

Avant le discours de Benjamin Netanyahu à la tribune de l'ONU, des milliers de manifestants se sont rassemblés à New York pour dénoncer l'action d'Israël et son chef dans le Moyen-Orient, principalement à Gaza.

Le Premier ministre israélien, dont le leadership est mis à rude épreuve par des conflits sur deux fronts, est monté à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies vendredi et a déclaré qu'il était là pour réfuter les contre-vérités qu'il avait entendues de la part d'autres dirigeants à la même tribune plus tôt dans la semaine.

M. Netanyahu a défendu la réponse de son pays aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui ont déclenché une opération militaire israélienne qui a dévasté la bande de Gaza.

« Je n'avais pas l'intention de venir ici cette année. Mon pays est en guerre et se bat pour sa survie », a déclaré M. Netanyahu. « Mais après avoir entendu les mensonges et les calomnies proférés à l'encontre de mon pays par de nombreux orateurs à cette tribune, j'ai décidé de venir ici et de rétablir la vérité.