La marque Casablanca présente sa collection de mode urbaine

Casablanca a présenté une collection streetwear jeune et dynamique lors d’un défilé où des voitures vintages customisées faisaient office de décor.

Charaf Tajer, créateur franco-marocain et fondateur de la marque Casablanca en 2018, nous a emmenés à Los Angeles avec des looks directement inspirés de la culture chicano, du skateboard et du surf. La collection se distingue par des couleurs vives et du strass, marque de fabrique de Casablanca.

« La collection s’inspire de nombreuses sous-cultures que j’aime, en particulier la culture chicano,que j'affectionne tout particulièrement», a confié Tajer, soulignant son envie de rendre hommage à ces identités culturelles à travers la mode.

Charaf Tajer a su marier luxe et décontraction, s'inspirant de son héritage marocain pour offrir un vestiaire "après-sport" chic et confortable.