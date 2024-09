Liban : l'Iran et le Canada appellent au cessez-le-feu, Israël persiste

Le conflit au Proche-orient s'est déporté à l'Assemblée générale des nations unies. Mardi, l'Iran a interpellé la communauté internationale pour un cessez-le-feu à Gaza.

Le nouveau président de l'Iran a continué mardi à s'opposer à Israël qui cherche à déclencher une guerre plus large au Moyen-Orient, appelant la communauté internationale à « instaurer un cessez-le-feu permanent à Gaza et à mettre un terme à la barbarie désespérée d'Israël au Liban ».

Masoud Pezeshkian, chirurgien cardiaque et réformateur, a fait ses débuts sur la scène internationale lors du rassemblement annuel des dirigeants du monde entier à l'Assemblée générale des Nations unies, au moment même où Israël intensifie ses attaques contre les militants du Hezbollah, soutenu par l'Iran, au Liban.

« Le terrorisme d'État israélien naturellement aveugle de ces derniers jours au Liban, suivi d'une agression massive ayant fait des milliers de victimes, ne peut rester sans réponse. La responsabilité de toutes les conséquences sera assumée par les gouvernements qui ont contrecarré tous les efforts mondiaux visant à mettre fin à cette horrible catastrophe et qui ont l'audace de s'autoproclamer, champions des droits de l'homme » », a-t-il déclaré.

M. Pezeshkian a également accusé Israël de commettre un « génocide » à Gaza en attaquant des écoles, des hôpitaux et des maisons, tout en défendant le soutien de l'Iran aux Palestiniens.

Les représailles israéliennes, qui durent depuis près d'un an, ont tué plus de 41 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants.

« Israël a été vaincu à Gaza. Et aucune violence barbare ne pourra restaurer son mythe d'invincibilité », a-t-il déclaré.

« La République islamique d'Iran cherche à préserver sa propre sécurité et non à créer de l'insécurité pour les autres. Nous voulons la paix pour tous et ne cherchons ni guerre ni querelle avec qui que ce soit », a-t-il ajouté.

Il y a deux semaines, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont officiellement accusé l'Iran de fournir des missiles balistiques de courte portée à la Russie pour qu'elle les utilise contre l'Ukraine et ont annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou et de Téhéran avant une visite conjointe de leurs principaux diplomates à Kiev.

À ce sujet, le dirigeant iranien, qui fêtera ses 70 ans dimanche, a déclaré que Téhéran soutenait les solutions pacifiques et le dialogue pour résoudre la crise ukrainienne. Il a ajouté que les sanctions étaient « des armes destructrices et inhumaines conçues pour paralyser l'économie d'une nation ».

S'adressant directement au peuple américain, M. Pezeshkian a énuméré un certain nombre de griefs iraniens - des sanctions à l'assassinat en 2020 du général iranien Qassem Soleimani lors d'une attaque de drone américain de l'ère Trump - et a ensuite exhorté « tous les États qui poursuivent une stratégie contre-productive à l'égard de l'Iran » à « tirer les leçons de l'histoire ».

« Nous avons la possibilité de transcender ces limites et d'entrer dans une nouvelle ère. Cette ère commencera par la reconnaissance des préoccupations de l'Iran en matière de sécurité et par la coopération face aux défis mutuels », a-t-il déclaré, lançant un nouvel appel en faveur de l'allègement des sanctions.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau appelle à une désescalade de la part d'Israël et des militants du Hezbollah au Liban, alors qu'ils se rapprochent d'une guerre totale.

« Nous devons veiller à ce qu'il y ait une désescalade de la part d'Israël et du Hezbollah. Nous devons protéger la vie des civils. Nous devons nous assurer que nous avançons vers la paix et la stabilité dans toute la région », a-t-il déclaré à la presse lors de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York.

Il s'agit de l'événement annuel le plus important de l'organisation internationale, qui invite les présidents, les premiers ministres, les monarques et d'autres hauts dirigeants des 193 pays membres de l'ONU à s'adresser au monde et les uns aux autres.

Israël et le Hezbollah ont à nouveau échangé des coups mardi, le bilan des bombardements israéliens massifs s'élevant à près de 560 morts et des milliers de personnes ayant fui le Sud-Liban. Il s'agit du barrage le plus meurtrier depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah.

Israël a exhorté les habitants du Sud-Liban à évacuer les maisons et autres bâtiments où, selon lui, le Hezbollah aurait entreposé des armes, et a déclaré que l'armée mènerait des « frappes de grande envergure » contre le groupe militant.

Le Hezbollah, quant à lui, a lancé des dizaines de roquettes, de missiles et de drones sur le nord d'Israël en représailles aux frappes de la semaine dernière qui ont tué un haut commandant et des dizaines de combattants.

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon, a déclaré mardi aux journalistes que les frappes militaires israéliennes au Liban étaient nécessaires pour protéger les civils israéliens.

M. Danon a déclaré que près de 9 000 missiles avaient été tirés sur Israël depuis le territoire libanais depuis le 7 octobre. Il a ajouté que l'armée avait mené des frappes précises contre les points de lancement et les entrepôts de missiles du Hezbollah dans le sud du Liban.

L'armée israélienne affirme qu'elle fera « tout ce qui est nécessaire » pour repousser le Hezbollah loin de la frontière entre le Liban et Israël. M. Danon a réitéré cette position à l'ONU : « Nous préférons une solution diplomatique », a déclaré M. Danon. « Nous utilisons d'autres méthodes pour montrer à l'autre partie que nous sommes sérieux.

Israël et le Hezbollah échangent des tirs depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Lundi, Israël a lancé des centaines de frappes aériennes dans le sud et l'est du Liban, tuant près de 500 personnes et en blessant plus de 1 600 autres.