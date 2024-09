L'aviation sud-africaine à l'honneur au Salon aérospatial de Prétoria

Des centaines d'enthousiastes de l'aviation ont bravé le froid samedi pour assister à une démonstration de divers aéronefs et découvrir des expositions mettant en avant certaines des dernières technologies aéronautiques et de drones lors de l'Africa Aerospace and Defence Trade and Exhibition 2024.

Le salon aérien annuel, l'un des plus grands spectacles d'aviation au monde, s'est tenu ce week-end à la base aérienne de Waterkloof, dans la capitale Pretoria.

L'événement a attiré des experts, des entreprises et des passionnés de l'aviation du monde entier, avec l'armée de l'air sud-africaine en tête, présentant ses aéronefs et offrant aux pilotes l'occasion de montrer leurs compétences.

Charl Wentzel, un passionné d'aviation, était fier de la contribution de l'Afrique du Sud, la décrivant comme « de premier ordre et vraiment digne d'intérêt ».

Son fils, De Waal Wentzel, également passionné, était ravi de pouvoir s'approcher des aéronefs, une occasion rare pour la plupart, différente des simulations de jeux vidéo.

Il a fait la queue dans le froid glacial pour avoir la chance de s'asseoir dans le cockpit d'un avion.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa faisait partie des visiteurs du salon cette semaine.