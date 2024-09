Burundi : plus de 60% des moins de 19 ans touchés par le Mpox

Alors que les élèves viennent tout juste de reprendre le chemin de l’école, le Burundi fait face à une hausse des cas de Mpox chez les enfants scolarisés, âgés entre 5 et 19 ans.

Les jeunes âgées entre 5 et 19 ans représentent désormais 33 % des cas de Mpox au Burundi.

Depuis le premier cas confirmé le 25 juillet dernier, le Burundi a signalé 564 cas de variole, dont 62,9 % sont âgés de moins de 19 ans, et plus de 1 576 cas suspects.

Il y a eu 1 774 alertes dans 34 des 49 districts sanitaires du pays, les trois districts sanitaires de Bujumbura étant l'épicentre de l'épidémie.

" La première étape a été de mettre en place cet espace, car nous recevions à la fois des cas confirmés positifs et des cas suspects. Nous avons organisé l'espace de manière à avoir des zones séparées pour les cas positifs et les cas suspects. Nous avons également constitué une équipe spécialisée pour traiter ces cas avec des médecins et des infirmières détachés d'autres services pour s'occuper spécifiquement de la variole. Les patients dont l'état clinique s'améliore sortent de l'hôpital et il leur est conseillé de rester en isolement pendant au moins trois semaines ", explique Fidel Cishahayo, médecin au centre de gestion de Mpox à la clinique Prince Louis Rwagasore.

Face à la flambée des cas, l'UNICEF a lancé un appel de 58,8 millions de dollars pour faire face à la crise croissante touchant six pays africains, dont le Burundi.