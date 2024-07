Soudan : les États-Unis vont accorder une aide de 203 millions de dollars

L'ambassadrice de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les États-Unis promettaient 203 millions de dollars dans l'espoir d'éviter que la crise au Soudan ne se propage dans la région.

Près de 9 millions de personnes ont fui leur foyer, selon les Nations unies, et plus d'un million a quitté le pays. Des milliers de personnes ont été tuées dans un conflit éclipsé par ceux de Gaza et d’Ukraine.

« Nous espérons que cette nouvelle série d’aides servira d’appel à l’action pour que d’autres suivent. Les partenaires utiliseront ce financement pour construire de nouveaux abris pour les réfugiés ou pour fournir une aide en espèces afin qu'ils puissent payer leur loyer, et cela aidera les enfants dont la vie a été bouleversée par le conflit à retourner à l'école », a déclaré Thomas-Greenfield aux journalistes à New York, jeudi.

« Trois quarts de million de personnes, des femmes et des enfants, des personnes très âgées et très jeunes, sont confrontées à la famine et aux cinq niveaux de l'IPC. Les gens mangent de la terre pour survivre et dépendent des feuilles des arbres pour se nourrir », a-t-elle également déclaré.

La guerre au Soudan a commencé il y a un peu plus d'un an, provoquant la fuite de dizaines de milliers de personnes vers le Tchad voisin en quête de sécurité.

L'ONU affirme avoir demandé 2,7 milliards de dollars de financement pour répondre aux besoins humanitaires, mais avoir reçu 155 millions de dollars, soit 6 %.

« J’appelle ceux qui ont de l’influence sur les parties belligérantes à faire pression sur elles, à les inciter à se mettre à la table, car tant qu’elles ne s’y mettront pas, le peuple soudanais continuera de souffrir. Il n’y a pas de solution militaire à cette situation », a également déclaré l’ambassadeur.