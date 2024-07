USA : Trump échappe à une tentative d'assassinat, le tireur abattu

L'ex-président américain Donald Trump a été visé par des tirs lors d'un rassemblement en Pennsylvanie samedi dernier, juste avant son investiture prévue pour la prochaine élection présidentielle républicaine.

L'attaque s'est produite alors que Trump débutait son discours avec ses habituelles remarques sur l'immigration, avant d'être rapidement mis à terre par les agents du « Secret Service », une agence gouvernementale dépendant du département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Le lieutenant-colonel George Bivens, directeur des opérations de la police d'État de Pennsylvanie, a déclaré : "Il y avait une tribune et une grande foule présente ce soir-là. L'ancien président est arrivé et a commencé à parler vers 18 heures (heure locale). Dans les 10 à 15 minutes qui ont suivi, des détonations ont été entendues et il s'est avéré que des coups de feu avaient été tirés dans cette direction. Les forces de l'ordre ont fait preuve d'héroïsme en identifiant et neutralisant rapidement la menace tout en venant en aide aux différentes victimes.."

Les tirs ont semé la panique parmi les spectateurs. Un participant a été tué et deux autres ont été grièvement blessés, selon les autorités. Le Secret Service a confirmé avoir abattu le tireur présumé, qui aurait ouvert le feu depuis une position surélevée à l'extérieur du lieu du rassemblement.

Greg Smith, témoin oculaire, a rapporté : "Nous avons vu un individu ramper pour escalader le toit d'un bâtiment voisin, à environ 15 mètres de nous. Nous avons pointé du doigt cet homme qui se déplaçait à quatre pattes. Il était armé d'un fusil, c'était évident. Nous l'avons signalé à la police qui semblait désorientée sur le toit. Nous leur avons crié : 'Il y a un homme armé sur le toit.' Ils semblaient perplexes comme s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait."

Donald Trump a survécu indemne à l'attaque, souffrant seulement d'une légère blessure à l'oreille droite. Cet incident constitue la tentative d'assassinat la plus sérieuse d'un candidat présidentiel depuis les années 1980, attirant une nouvelle fois l'attention sur les questions de violence politique aux États-Unis. Les mesures de sécurité pourraient être renforcées lors de la prochaine convention nationale républicaine, prévue pour débuter lundi à Milwaukee, et où 50 000 participants sont attendus.