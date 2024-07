Tour de France : l'Érythréen Biniam Girmay signe un triplé à la 12e étape

### Biniam Girmay Réalise un Triplé et Renforce son Avance au Classement par Points

Biniam Girmay a marqué de son empreinte la 12e étape du Tour de France, en remportant une nouvelle victoire jeudi à Villeneuve-sur-Lot. Cette victoire porte à trois le nombre d'étapes gagnées par le coureur érythréen cette année, consolidant ainsi son statut de leader au classement par points.

Après un impressionnant crash dans le peloton à 12 kilomètres de l’arrivée des 203,6 kilomètres de l’étape partant d’Aurillac, Girmay a brillamment surmonté les obstacles pour s’imposer dans un sprint massif. Il a devancé Wout van Aert, Pascal Ackermann, et Jasper Philipsen sur la ligne d’arrivée.

Cette victoire permet à Girmay de renforcer son emprise sur le maillot vert, symbole du leader du classement par points, qu’il avait déjà obtenu après avoir fait l'histoire en remportant la troisième étape de cette édition, devenant ainsi le premier Africain noir à s’imposer dans une étape du Tour de France.

En ce qui concerne le classement général, il n'y a pas eu de changement notable. Le leader Tadej Pogacar conserve son maillot jaune avec une avance de 1 minute et 6 secondes sur Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard, double champion en titre, reste en troisième position, à 1 minute et 14 secondes de Pogacar.

Cette journée a été marquée par une course intense et décisive, avec Girmay continuant d’affirmer sa présence sur le Tour de France et de laisser une empreinte significative sur cette édition.