Libye : des hommes armés perturbent un sauvetage de migrants en mer

Des hommes armés ont attaqué une petite embarcation en bois transportant des migrants au large des côtes libyennes, comme le montre une vidéo publiée par le navire de sauvetage de l'organisation humanitaire SOS Méditerranée.

Les images poignantes captent l'instant où les sauveteurs approchent tandis que les bandits provoquent la panique à bord de l'embarcation de fortune.

Valeria Taurino, directrice de l'ONG, a précisé que les assaillants étaient à bord de deux canots pneumatiques non identifiés. "Au cours de l'opération de sauvetage, deux bateaux non identifiés sont arrivés, deux personnes armées au visage masqué sont montées à bord du bateau en bois, provoquant la panique parmi les migrants qui ont pris peur et se sont jetés à l'eau. Notre équipage les a rapidement secourus, mais l'un d'entre eux s'est effondré alors qu'il montait à bord de l'Ocean Viking..."

SOS Méditerranée a rapporté que 93 personnes se trouvaient à bord du bateau, parmi lesquelles une personne qui a souffert d'hypothermie et de détresse émotionnelle. Cette semaine, les ONG ont secouru plus de 300 personnes, tout en dénonçant le manque d'implication des gouvernements.

"Les États ne déploient plus de navires de sauvetage en Méditerranée centrale depuis quelques années, ce qui a conduit à une augmentation de la présence de personnes armées et de la violence à l’encontre des naufragés et du personnel humanitaire", a déploré Valeria Taurino.

Les départs de migrants depuis l’Afrique augmentent avec l'arrivée de l'été, qui offre de meilleures conditions de navigation. Cependant, la route migratoire en Méditerranée centrale demeure l'une des plus périlleuses au monde. En 2024, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies a enregistré la mort tragique de 884 migrants en mer, dont 48 enfants.