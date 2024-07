Kenya : Ruto limoge ses ministres et promet un nouveau gouvernement

Le président kenyan William Ruto a limogé jeudi tous les ministres de son cabinet et a promis de former un nouveau gouvernement qui sera léger et efficace, après des semaines de manifestations contre les impôts élevés et la mauvaise gouvernance.

Dans une allocution télévisée, le président a également limogé le procureur général et a déclaré que les ministères seraient dirigés par leurs secrétaires permanents.

M. Ruto a déclaré qu'il avait pris cette décision après avoir écouté le peuple et qu'il formerait un gouvernement à base élargie après consultations.

Le Kenya a connu trois semaines de troubles au cours desquelles des manifestants ont pris d'assaut le parlement le 25 juin après l'adoption d'un projet de loi de finances prévoyant une augmentation des impôts. Plus de 30 personnes sont mortes lors de ces manifestations, qui se sont transformées en appels à la démission du président.